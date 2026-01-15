Hospital Luján: inicia su atención el 1 de febrero

Mendoza pondrá en funcionamiento la primera etapa del nuevo Hospital de Luján de Cuyo el próximo 1 de febrero 2026. Este centro asistencial destaca por ser el primero en el país bajo un modelo de gestión público-privada. La iniciativa busca ampliar el acceso a la salud para todos los ciudadanos, tengan o no cobertura médica.

Mendoza fortalece su red sanitaria

La incorporación de este edificio es un paso estratégico para la provincia. Mendoza dispone actualmente de una red de 23 hospitales públicos que cubren desde la alta complejidad hasta la atención regional especializada. Este nuevo hospital se integra a ese esquema con una propuesta innovadora. La propiedad y el financiamiento son estatales, pero la administración operativa queda en manos de una empresa privada.

Esta concesión tiene un plazo de 15 años y conlleva una inversión que supera los 5.100 millones de pesos. El gobernador Alfredo Cornejo explicó que gestionar la salud es hoy uno de los desafíos más grandes para cualquier Estado en el mundo. Por eso, se buscó un modelo que combine el control público con la eficiencia administrativa del sector privado. El objetivo final es ofrecer mejores servicios al menor costo posible para los mendocinos. Es una reforma profunda que se apoya en reglas claras y una fuerte institucionalidad.

Durante años, la comunidad lujanina esperó contar con un centro de estas características cerca de sus hogares. Finalmente, el proyecto se concreta en un contexto económico que exige mucha responsabilidad en el gasto. El Estado no abandona su función, sino que la moderniza mediante una supervisión técnica constante. Se trata de una experiencia inédita en Argentina que muchos observan con atención. Si el modelo arroja resultados positivos, podría marcar un nuevo camino para la infraestructura sanitaria nacional. La estabilidad actual de la provincia permite pensar en estos proyectos de largo aliento con total seriedad.

Cronograma de apertura y especialidades

La puesta en marcha del hospital se realizará de forma gradual para asegurar la calidad en cada servicio. El domingo 1 de febrero comenzarán a funcionar los consultorios externos. Los vecinos podrán solicitar turnos programados en diversas áreas fundamentales de la medicina actual. Entre ellas se encuentran pediatría, clínica médica, ginecología y cardiología.

También habrá atención en urología, traumatología y neumología pediátrica para cubrir las necesidades más urgentes de las familias. Para facilitar el acceso, los turnos se gestionarán de manera digital. Aquellos ciudadanos sin obra social podrán usar la aplicación "Mendoza por Mí" o llamar a la línea 148. Quienes posean cobertura médica utilizarán los canales que disponga la empresa administradora del centro. Luego, el 15 de febrero, llegará el segundo paso importante. Se habilitará el servicio de demanda espontánea para casos de baja y media complejidad. Esta área funcionará todos los días de 8 a 20 horas.

Allí se podrán resolver consultas frecuentes como cuadros febriles, pequeñas heridas o traumatismos leves. El plan de expansión completo durará unos 18 meses adicionales. En ese tiempo se terminarán las obras para incluir quirófanos, salas de internación y laboratorios de alta tecnología. Abrir por etapas permite que el personal se adapte correctamente a la demanda local. Es un proceso ordenado que evita el colapso inicial y garantiza una atención humana y profesional desde el primer día. Los habitantes de Luján ya no tendrán que trasladarse a otros departamentos para consultas básicas.

Gratuidad garantizada y financiamiento transparente

Una de las dudas más frecuentes en la comunidad es si habrá que pagar por la atención médica. Las autoridades han sido muy claras: el hospital es público y el servicio será gratuito para el paciente. No importa si la persona tiene o no una obra social, la atención será igualitaria para todos. El mecanismo detrás de escena es lo que cambia para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Si el paciente no tiene cobertura, la Provincia se hace cargo del costo total de la prestación. En cambio, si el ciudadano tiene una obra social, el hospital le facturará a esa entidad el servicio brindado. Esto permite recuperar fondos que luego se reinvierten en el mismo sistema de salud pública. El contrato establece que al menos el 40 % de la capacidad debe reservarse siempre para quienes dependen exclusivamente del Estado.

La facturación se realiza siguiendo los valores del nomenclador oficial de salud. Además, el hospital estará plenamente integrado a la historia clínica digital de la provincia. Esto significa que los médicos podrán conocer los antecedentes de cada paciente de forma instantánea y segura. La tecnología se pone al servicio de la gente para evitar estudios duplicados y mejorar los diagnósticos. Una Unidad Técnica de Control vigilará que la empresa cumpla con cada punto del acuerdo firmado.

La transparencia es la base sobre la cual se construye este nuevo esquema de colaboración. Se busca que cada peso invertido se traduzca en una mejora real del bienestar ciudadano. La eficiencia no es un concepto vacío, sino una herramienta para salvar vidas y cuidar recursos.

Una respuesta a la demanda histórica de Luján

Para el departamento de Luján de Cuyo, este anuncio representa el cumplimiento de un sueño largamente postergado. El intendente Esteban Allasino recordó que este hospital fue el pedido más importante de los vecinos durante décadas. Hubo muchas promesas en el pasado que no se cumplieron, lo que generó frustración en la sociedad. Hoy, la realidad muestra un edificio moderno y listo para empezar a recibir a sus primeros pacientes.

El trabajo en conjunto entre el municipio, la provincia y el gobierno nacional fue la clave para destrabar el proyecto. El ministro Natalio Mema destacó que esta obra responde a una planificación estratégica que respeta el orden fiscal. No se trata solo de construir paredes, sino de diseñar un sistema que funcione bien a largo plazo. La salud pública es un pilar fundamental junto con la educación y la seguridad ciudadana. Al final del día, lo que importa es que el vecino se sienta cuidado y respetado por el Estado.

La mirada está puesta en el futuro, con la esperanza de que este modelo sea un éxito rotundo para Mendoza. El crecimiento de la población en la zona sur del Gran Mendoza hacía que esta inversión fuera indispensable. Ahora, las familias cuentan con un respaldo médico de primer nivel a pocos minutos de sus casas. Febrero de 2026 será recordado como el inicio de una nueva etapa para la salud en Luján. El compromiso de las autoridades es seguir ampliando los servicios hasta que el hospital funcione al máximo de su capacidad. Es un logro colectivo que fortalece a toda la comunidad mendocina y mejora su calidad de vida diaria.