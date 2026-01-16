Caen los asaltantes de choferes de Uber en Chimbas

La División Robos y Hurtos desarticuló una banda dedicada a asaltar conductores de plataformas digitales en San Juan. Tras realizar seis allanamientos simultáneos en el departamento de Chimbas, los efectivos lograron detener a dos hombres apodados Bazán y Moreno. Los sujetos solicitaban viajes para luego robar celulares y billeteras mediante el uso de amenazas y armas.

Una investigación para proteger a los trabajadores

La investigación se puso en marcha debido a una serie de denuncias reiteradas que encendieron las alarmas en el sector del transporte privado. Durante varias semanas, los conductores que utilizan las aplicaciones Uber y Didi manifestaron ser víctimas de una modalidad delictiva recurrente en la zona de Concepción. El esquema utilizado por los delincuentes era siempre similar y buscaba aprovechar la confianza que generan estas plataformas tecnológicas de movilidad. Los asaltantes se hacían pasar por clientes comunes, solicitaban un traslado a través del teléfono y esperaban que el chofer llegara al punto de encuentro pactado en el mapa.

Una vez que el trabajador estacionaba su vehículo, creyendo que iniciaba un viaje laboral más, era abordado de forma violenta por estos sujetos. En esos momentos de extrema tensión, los choferes eran despojados de sus herramientas fundamentales de trabajo, como sus teléfonos celulares, además de sus billeteras con la recaudación del día y otros objetos de valor personal.

La UFI Delitos contra la Propiedad tomó cartas en el asunto ante la gravedad de los hechos, entendiendo que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón criminal organizado que ponía en riesgo la vida de quienes salen a la calle a ganarse el sustento diario.

Los allanamientos y el perfil de los sospechosos

Para dar con los responsables, la Policía de San Juan desplegó un importante operativo que incluyó seis allanamientos ejecutados de manera simultánea en las primeras horas del día. Los procedimientos se concentraron en el departamento de Chimbas, específicamente en domicilios ubicados dentro de los barrios General Acha, Dorrego y Levenson. Gracias a un trabajo previo de inteligencia y recolección de pruebas, los uniformados lograron identificar y capturar a los dos principales sospechosos: un hombre de apellido Bazán y otro de apellido Moreno.

Este último caso generó una preocupación especial en las autoridades, ya que Moreno se encontraba en condición de prófugo de la justicia. Según los registros oficiales, el sujeto había quebrantado el régimen de salidas transitorias, aprovechando un beneficio judicial para volver a delinquir en lugar de cumplir con su proceso de reinserción social.

La captura de ambos individuos fue el resultado de una coordinación precisa entre distintas unidades policiales, buscando evitar cualquier tipo de filtración que pudiera alertar a los acusados y permitirles una posible huida a través de los pasillos o techos de los vecindarios intervenidos. El despliegue policial fue amplio y buscó llevar tranquilidad a una comunidad que se sentía vulnerable ante el accionar impune de estos delincuentes que conocían muy bien el terreno por el cual se movían.

Pruebas contundentes recolectadas en el lugar

Durante el registro minucioso de las seis viviendas allanadas, los investigadores lograron secuestrar elementos que complican seriamente la situación procesal de los detenidos. Entre lo más relevante se destaca el hallazgo de dos armas de fuego, elementos que habrían sido utilizados para intimidar a los conductores durante los atracos en la vía pública.

Además de las armas, el personal policial incautó varias prendas de vestir que coinciden perfectamente con las descripciones aportadas por las víctimas en sus declaraciones testimoniales y con lo observado en posibles registros fílmicos. El secuestro de estas ropas es vital para la causa, ya que permite vincular de manera directa a los sospechosos con los horarios y lugares donde se cometieron los robos.

Por otro lado, también se recuperaron diversas billeteras que, por sus características estéticas y marcas, coinciden con los efectos personales denunciados como robados por los trabajadores de Uber y Didi. Estos objetos funcionan como una prueba material irrefutable del destino que tenían las pertenencias de los choferes tras ser sustraídas bajo amenaza. Cada uno de estos elementos fue debidamente rotulado y puesto bajo custodia para ser presentado ante la justicia, fortaleciendo la hipótesis de que se ha dado con los verdaderos autores de los hechos que tanto preocupaban a los trabajadores del volante.

El rol de la justicia y la continuidad de la causa

El caso se encuentra ahora bajo la supervisión directa del Ministerio Público Fiscal, con el Fiscal Coordinador, Dr. Cristian Catalano, a la cabeza de las próximas medidas legales. La detención de Bazán y Moreno es un paso fundamental, pero la investigación no se detiene aquí, ya que se busca determinar si estos sujetos actuaron con la complicidad de otras personas o si formaban parte de una red más amplia de delincuencia.

El Dr. Catalano ha impartido directivas precisas para continuar analizando la información obtenida y no se descartan nuevos procedimientos o citaciones en los próximos días para terminar de cerrar el círculo sobre esta banda. Para los conductores de aplicaciones en San Juan, esta noticia representa un alivio momentáneo en medio de una situación laboral que ya de por sí es exigente y, en ocasiones, solitaria.

Es fundamental que la justicia actúe con celeridad para que quienes trabajan en la calle se sientan respaldados por las instituciones y para que los responsables de estos actos violentos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La causa sigue abierta y las autoridades solicitan a cualquier otra posible víctima que aún no haya realizado la denuncia, que se acerque a la dependencia policial más cercana para aportar datos que puedan ser de utilidad para el expediente judicial que se está tramitando.

Seguridad y prevención para la comunidad

Este operativo exitoso deja en claro la importancia de la denuncia ciudadana y de la rapidez en la respuesta policial frente a los nuevos desafíos que plantean las plataformas digitales de transporte. Los robos a choferes no solo afectan la economía de una familia, sino que generan un clima de desconfianza que termina perjudicando a los usuarios que necesitan de estos servicios para trasladarse de forma segura por la ciudad. Por ello, las autoridades recomiendan a los trabajadores estar alertas ante perfiles de usuarios sospechosos o pedidos de viaje en zonas que identifiquen como conflictivas, especialmente durante la noche.

El trabajo conjunto entre la División Robos y Hurtos y la UFI Delitos contra la Propiedad demuestra que existe una voluntad de perseguir estas modalidades delictivas que intentan modernizarse junto con la tecnología. La detención de un prófugo del sistema de salidas transitorias subraya la necesidad de un control más estricto sobre quienes gozan de beneficios carcelarios, asegurando que la seguridad de los vecinos sea siempre la prioridad número uno. Mientras la investigación avanza, los objetos secuestrados serán sometidos a pericias adicionales para confirmar su origen y asegurar que cada evidencia sea aprovechada al máximo en el juicio.

La comunidad de San Juan espera que este golpe a la delincuencia en Chimbas sirva como un mensaje claro de que los actos criminales contra quienes trabajan honestamente no quedarán en la impunidad y serán perseguidos con todo el peso de la ley.