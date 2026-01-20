En Panamá se disputará el Panamericano de Lucha

Los atletas trabajan con vista a los eventos de 2026, principalmente con la Categoría U17, que tendrá el selectivo Nacional el 7 de marzo en el Polideportivo 1 de San Fernando, Buenos Aires, para clasificar al Panamericano Lucha Olímpica U17 que se realizará del 2 al 5 de abril en Panamá.

La Asociación Sanjuanina de Lucha está realizando la pretemporada, intercalando los entrenamientos entre el CEF N°20 "La Granja" y el Centro de Entrenamiento CDK Rawson.

Participarán del Clasificatorio U17:

Gustavo Castro

Ignacio Jaime

Anabella Valle

Representando a la provincia de San Juan también estarán luchadores de:

Club Fighter, con Kiara Ozán, Milena Escobedo y Lisandro Sabina.

Escuela Camino Libre con Lautaro Heredia y Rocío Torres.