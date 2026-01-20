En Panamá se disputará el Panamericano de Lucha

San Luis dice presente en la Vuelta a San Juan
Participarán del 23 de enero al 1 de febrero de la trascendental competencia junto a destacados pedalistas del ciclismo nacional y sudamericano.
Los atletas sanjuaninos de la Seleccion Argentina se preparan para el desafío realizando la pretemporada para el certamen Clasificatorio U 17.Deportes20/01/2026Deportes CuyoNoticias
Los atletas trabajan con vista a los eventos de 2026, principalmente con la Categoría U17, que tendrá el selectivo Nacional el 7 de marzo en el Polideportivo 1 de San Fernando, Buenos Aires, para clasificar al Panamericano Lucha Olímpica U17 que se realizará del 2 al 5 de abril en Panamá.
La Asociación Sanjuanina de Lucha está realizando la pretemporada, intercalando los entrenamientos entre el CEF N°20 "La Granja" y el Centro de Entrenamiento CDK Rawson.
Gustavo Castro
Ignacio Jaime
Anabella Valle
Representando a la provincia de San Juan también estarán luchadores de:
Club Fighter, con Kiara Ozán, Milena Escobedo y Lisandro Sabina.
Escuela Camino Libre con Lautaro Heredia y Rocío Torres.
