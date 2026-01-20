Paso Cristo Redentor Habilitado

En Panamá se disputará el Panamericano de Lucha

Los atletas sanjuaninos de la Seleccion Argentina se preparan para el desafío realizando la pretemporada para el certamen Clasificatorio U 17.

Deportes20/01/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Lucha, Panamericano en Panamá
LuchaPanamericano Panamá

Los atletas trabajan con vista a los eventos de 2026, principalmente con la Categoría U17, que tendrá el selectivo Nacional el 7 de marzo en el Polideportivo 1 de San Fernando, Buenos Aires, para clasificar al Panamericano Lucha Olímpica U17 que se realizará del 2 al 5 de abril en Panamá.

La Asociación Sanjuanina de Lucha está realizando la pretemporada, intercalando los entrenamientos entre el CEF N°20 "La Granja" y el Centro de Entrenamiento CDK Rawson.

Lucha, Panamericano U 17

Participarán del Clasificatorio U17:

Gustavo Castro

Ignacio Jaime

Anabella Valle

Representando a la provincia de San Juan también estarán luchadores de:

Club Fighter, con Kiara Ozán, Milena Escobedo y Lisandro Sabina.

Escuela Camino Libre con Lautaro Heredia y Rocío Torres.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email