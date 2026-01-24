Operativo nocturno de la Ciudad tras la tormenta

Una fuerte tormenta azotó la Ciudad de Mendoza y el municipio desplegó un operativo nocturno para atender daños y emergencias. Equipos de Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos e Inclusión trabajaron en conjunto. Hubo cortes por árboles y ramas; se priorizó la seguridad y la asistencia inmediata a los vecinos afectados.

Salida y primera respuesta



La lluvia intensa vino acompañada de viento y arrastre de sedimentos, lo que provocó la caída de ramas y árboles en varios puntos de la capital. En la noche, los preventores salieron en 20 móviles y 18 a pie; además, 35 agentes de tránsito se sumaron al operativo, un total de 73 personas en la primera línea. El personal de Tránsito informó que actualmente hay nueve cortes activos por árboles de gran porte que obstruyen la circulación.

Los equipos de Servicios Públicos trabajaron sin pausa: despejes, levantamiento de material y trozado de troncos. En los sectores donde el tendido eléctrico resultó afectado, las tareas se coordinan con Edemsa antes de avanzar para garantizar la seguridad. Las cuadrillas de emergencia recibieron refuerzos para agilizar los despejes y restablecer el paso en las calles más comprometidas.

En terreno: escenas y acciones



Los operarios actuaron en calles puntuales: Perú entre Pedro Molina y Colón; Colón al 400 y al 700; Rivadavia al 600; Serú y República del Líbano; Necochea al 100; Tiburcio Benegas al 800 y 1100; 25 de Mayo y Pedro Molina; Montevideo y Perú; Rufino Ortega al 100; Perú al 400; y Rubilar al 3200. En varios de esos puntos se registraron árboles caídos sobre veredas y calzadas, y ramas que dañaron vehículos estacionados.

En una escena nocturna, un árbol grande cayó sobre un auto estacionado, cubriendo la parte trasera con ramas; un operario con chaleco reflectante inspeccionó la zona con una linterna, mientras la persiana metálica de un comercio cercano mostraba grafitis y un cartel de estacionamiento regulado recordaba los horarios. Esas imágenes resumen la urgencia: vehículos inmovilizados, personal municipal trabajando a la luz de focos portátiles y calles cortadas hasta que se complete el trozado y retiro del material. Las maniobras se hicieron con prioridad en la seguridad de transeúntes y trabajadores, manteniendo señalización y desvíos temporales.

Organización, recomendaciones y próximos pasos



La Municipalidad de Mendoza mantendrá el operativo hasta normalizar las zonas afectadas y seguirá evaluando daños durante el día. Las tareas se organizan por turnos para evitar la fatiga del personal y preservar la operatividad. Se solicita a la población respetar los cortes y desvíos, no acercarse a los lugares donde se trabaja y reportar nuevos incidentes a los canales oficiales. En los casos que requieran intervención sobre el tendido eléctrico, se espera la confirmación de Edemsa para actuar de forma articulada y segura.

Las autoridades recuerdan que la probabilidad de tormentas con granizo permanece vigente; por eso, recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar estacionar bajo árboles y mantener precaución al transitar. El balance inicial del operativo muestra una respuesta rápida y coordinada, con prioridad en la protección de las personas y la restauración del servicio público. La Municipalidad continuará informando sobre el avance de las intervenciones y los cortes hasta que la ciudad recupere la normalidad.