Guaymallén suma taller de armonía práctica veranos

La Municipalidad de Guaymallén incorporó un nuevo taller a la agenda de verano de la Escuela de Rock. Se trata de un Taller de armonía práctica, gratuito y abierto a la comunidad, que estará a cargo de la profesora Natalia Boriero. La capacitación se dictará en módulos, con horarios por la mañana y por la tarde, y requiere inscripción previa.

Continuidad de una política cultural abierta



La iniciativa se enmarca dentro de los talleres musicales de verano que impulsa el municipio con el objetivo de ampliar el acceso a la formación artística. Estas propuestas buscan acercar conocimientos vinculados a la música, la producción sonora y la ejecución instrumental a vecinos y vecinas del departamento. Desde la comuna destacaron que los cursos están pensados para personas con distintos niveles de experiencia, y que apuntan a fortalecer el vínculo entre la comunidad y los espacios culturales públicos, promoviendo el aprendizaje en un entorno accesible y participativo.

Dónde y cómo se desarrollará el taller



El Taller de armonía práctica se realizará en el auditorio Goy Ogalde de la Escuela de Rock Mario Matar. El espacio está ubicado en la explanada del Espacio Cultural Julio Le Parc, en la intersección de Mitre y Godoy Cruz, en el distrito de San José. La actividad estará organizada en dos módulos independientes, lo que permite a los asistentes organizar su participación según disponibilidad horaria. El Módulo I se dictará el martes 27 de enero a las 17 horas y el jueves 29 de enero a las 10 horas. El Módulo II tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 17 horas y el jueves 12 de febrero a las 10 horas.

Contenidos y objetivos de la capacitación



El taller propone un recorrido por la armonía musical desde sus conceptos básicos hasta su aplicación práctica. Durante las clases se analizará cómo la relación entre los sonidos genera sensaciones de tensión y reposo, elementos centrales en la estructura de la música. El enfoque combina aspectos técnicos con una mirada sensorial, lo que permite comprender no solo las reglas formales de la armonía, sino también su impacto en la escucha y en la interpretación. El objetivo principal es brindar herramientas que ayuden a enriquecer la experiencia musical, tanto para quienes ejecutan un instrumento como para quienes buscan comprender mejor lo que escuchan.

Inscripción y participación abierta



La capacitación es gratuita, pero los cupos son limitados, por lo que se solicita inscripción previa. Las personas interesadas deberán completar un formulario online habilitado por la organización. El enlace de inscripción es https://forms.gle/LEdvDdAzdjgooFuh7.



Desde la Escuela de Rock informaron que no es necesario contar con formación académica previa para participar, y que el taller está orientado a un público amplio. La propuesta se suma a una programación de verano que busca mantener activos los espacios culturales y ofrecer alternativas de aprendizaje durante el receso estival.