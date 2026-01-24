Rescatan a 52 personas tras crecida en Ruta 12

Durante la madrugada, un amplio despliegue de rescate permitió poner a salvo a 52 personas atrapadas por la crecida del río en la Ruta Provincial Nº 12, entre el Puente del Río Blanco y calle Las Moras, en Zonda en la provincia de San Juan. El desborde arrastró vehículos y aisló zonas. Actuaron policía, bomberos, Infantería, GERAS y Defensa Civil. No se registraron víctimas fatales.

La escena en plena noche

La intervención se dio bajo una lluvia persistente y con escasa visibilidad. El agua marrón avanzaba con fuerza, cubriendo la calzada y empujando ramas y sedimentos. En ese contexto, los rescatistas trabajaron cuerpo a cuerpo, con chalecos y cascos, sosteniéndose de móviles y cuerdas para llegar a quienes permanecían dentro de autos detenidos o en viviendas afectadas. Las imágenes de la madrugada muestran camionetas de emergencia con luces encendidas, personas esperando sobre los techos y agentes ingresando al agua hasta la cintura para asegurar cada traslado. El clima no dio tregua, pero el ritmo del operativo se mantuvo constante.

Personas a salvo y asistencia inmediata

Entre los rescatados hubo menores de edad, adultos y personas de avanzada edad. Todos fueron evacuados hacia lugares seguros, principalmente al R.I.M. 22 y al refugio Rivadavia Sur, donde recibieron abrigo, contención y asistencia básica. La coordinación entre las fuerzas permitió priorizar a quienes presentaban mayor vulnerabilidad. En paralelo, se realizó un relevamiento de daños materiales en Rawson y Rivadavia, con foco en La Bebida, donde la creciente también causó anegamientos y complicó la circulación. La evacuación se desarrolló sin incidentes, pese a la intensidad del caudal.

Vehículos arrastrados y rutas cortadas

El desborde dejó al menos seis vehículos afectados: cinco quedaron colindantes a la Ruta Nº 12 y un automóvil Toyota blanco terminó dentro de una finca. Además, un colectivo de la empresa El Libertador, línea 142, fue alcanzado por la creciente y quedó sin posibilidad de continuar su recorrido, aunque sus pasajeros lograron ser asistidos. La Ruta Provincial Nº 12 permanece intransitable en el tramo comprendido entre Puente Blanco y calle Las Moras. En el eje Rivadavia–Zonda, equipos trabajan en el despeje del material de arrastre, especialmente a la altura del Jardín de los Poetas, donde el agua dejó sedimentos y restos que dificultan el acceso.

Trabajo coordinado y situación actual

Las lluvias intensas registradas durante la noche del viernes activaron protocolos de emergencia en varios puntos de la provincia. En Zonda, el Puente Blanco fue uno de los sectores más comprometidos, con desbordes que aislaron a vecinos y provocaron derrumbes puntuales.

Si bien se mencionaron familias evacuadas, no hubo confirmación oficial adicional por parte de la comisaría jurisdiccional ni del municipio al cierre de este reporte. Desde el Gobierno provincial informaron que continúan las tareas para restablecer el acceso al departamento y normalizar la circulación. El balance, hasta el momento, destaca un operativo eficaz y un resultado clave: todas las personas fueron rescatadas con vida.