Nicolás Tivani nueva malla líder de la Vuelta a San Juan

Con 30 grados de temperatura y el cielo parcialmente nublado, desde Plaza 25 de mayo se dio vía libre, en tren de excursión, a la primera etapa de la 41° edición de la Vuelta a San Juan. Luego de la concentración frente a la Municipalidad de Capital, se llegó a hasta la Catedral, donde los 118 ciclistas recibieron la bendición del padre Andrés antes de partir hacia el sur de la provincia.

La Vuelta a San Juan cuenta con la organización de Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

Luego del recorrido en tren controlado por calle Mendoza hasta cruce con Avenida Circunvalación, se dio el vía oficial de kilómetro 0 (a los 2 Km aproximadamente). Recorrieron calle Mendoza hasta Calle 5, empalmaron con Avenida Joaquín Uñac hasta Calle 11, habiendo tocado en pocos minutos Capital, Rawson y Pocito. Viraron hacia el este para llegar a Ruta 40 y luego de nuevo al sur.

La primera emoción llegó con la primera Meta de Montaña (categoría 3) en Ruta Nacional 40, altura El Cerrillo (37 km) donde el chileno Francisco Kotsakis (Plus Racing) se quedó con el embalaje, ubicándose segundo otro chileno, Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing) y tercero fue

Marcos León Rodríguez (Diberbool).

Luego de transitar por Ruta 295 (Sarmiento), giraron al este hasta Ruta 246, al norte calle La Plata, continuar al norte hasta calle Rawson (San Martín) en donde fue la primera Meta Sprint, frente a Bodega Peñaflor, cuando se habían transitado 94,4 km. Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito) fue el vencedor del embalaje, seguido por Felipe Pizarro (Diberbool), de Chile, ubicándose tercero Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan), de Perú.

En calle Nacional y Santa María de Oro, Angaco, con 111,5 km desandados fue la segunda Meta Sprint, la que quedó en manos de Héctor Quintana de Chile (Plus Racing), escoltado por Rodrigo Daniel Díaz (Municipalidad de Pocito)y tercero fue el chileno Felipe Pizarro (Diberbool).

El final de la etapa, luego que un grupo que había conseguido una luz de ventaja en buena parte del parcial, fuera neutralizado, por lo que se esperaba un embalaje con varios protagonistas candidatos; allí apareció el mejor ciclista sanjuanino del momento y que sueña con repetir el éxito de 2025, Nicolás Tivani fue el ganador para empezar a construir ese sueño.

Nicolás Tivani: “Las sensaciones muy lindas. Creo que si bien no me he sentido con las mejores sensaciones por el cambio de clima, pero el equipo confió en mí y qué lindo poder regalarle esta victoria.

La estrategia fue primero que nada tratar de estar atento con la fuga, que no se nos hiciera una fuga grande, que por ahí no esté en la fuga uno de por ahí los posibles candidatos, en el caso de Chingolo de mi hermano, yo de Tomy porque iba a ser muy complicado y a la hora de cuando se cerró la fuga nos armamos, dijimos nos vamos a jugar al sprint, me siento bien y bueno, qué lindo terminó así.

Hace un año, en esta misma llegada también fue un sprint reñido ¿Qué recordás de esa vuelta? Sí, ahí fue un poco igual, se me hizo un poco largo pero se dio, que es lo importante. Ahora el objetivo será -sin duda- defender la malla líder e iremos día a día; hemos comenzado bien, eso es importante, hemos sumado diez segundos que eso también es muy importante y mañana estoy atento que va a ser una etapa bastante complicada”.

Premiación en el podio:

Etapa (Total: 138,5 km)

1º) Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

2º) Ramiro Videla Páez - Fuerza Activa

3º) Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General individual

General Sub 23

1º) Ramiro Videla Páez - Fuerza Activa

Mejor sanjuanino

1º) Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito



General Meta de Montaña

1º) Francisco Kotsakis (Chile) - Plus Racing Cycling Team



General Meta Sprint

1º) Héctor Quintana (Chile) - Plus Racing Cycling Team



Pasada especial

1º) Gerardo Tivani - Municipalidad de Pocito

La etapa de hoy

La segunda etapa de la Vuelta se correrá este domingo 25 de enero en el Departamento Sarmiento, siendo el sitio de concentración a las 14:15 en la Plaza de Media Agua, frente a la Municipalidad y poniéndose en marcha a las 15:30 horas, con punto final en Pedernal, tras 131 kilómetros.