Choque en RN 40 Norte activó amplio operativo vial

Bomberos controlan incendio en planta industrial
El fuego se inició en una cañería del sector productivo de Kimberly-Clark. No hubo heridos ni daños. Intervención rápida en Circunvalación
Ocurrió a la altura de Villicum, en San Juan. Colisionaron dos vehículos y una persona mayor fue asistida por ambulancias y fuerzas de seguridad.Policiales24/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Un siniestro con rápida respuesta. Un accidente de tránsito entre dos vehículos se registró este viernes 24 de enero, cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura del kilómetro 3480, en la zona de Villicum, provincia de San Juan. El hecho activó un protocolo de emergencia con la intervención coordinada de Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad y servicios de salud pública, que asistieron a una persona mayor con golpes.
El siniestro ocurrió mientras personal de Vialidad Nacional trabajaba en tareas de despeje y mantenimiento de la traza. Fue ese mismo personal el que alertó sobre la colisión entre un Fiat Toro y otro vehículo, aún sin mayores precisiones oficiales. En la escena se observó una importante presencia de móviles oficiales, conos de señalización y circulación reducida.
El paisaje abierto de la RN 40, con banquinas amplias y terreno árido, contrastaba con el movimiento constante de ambulancias, camionetas y motos de las fuerzas que llegaron al lugar. Según la información preliminar, uno de los vehículos habría frenado de manera repentina, lo que derivó en el impacto. Como consecuencia, una de las personas involucradas, de edad avanzada, sufrió golpes que motivaron una atención médica inmediata y preventiva.
Dada la edad de la persona lesionada, se activó de inmediato el protocolo previsto para este tipo de situaciones. En pocos minutos se hicieron presentes efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y personal sanitario de la provincia. Dos ambulancias arribaron en tiempo récord para evaluar el estado de salud del herido, realizar las primeras curaciones y efectuar los controles correspondientes en el lugar. El procedimiento se desarrolló con orden y rapidez, priorizando la seguridad de los involucrados y del personal que trabajaba sobre la calzada. Mientras tanto, Vialidad Nacional reforzó la señalización para advertir a los conductores que circulaban por la zona y evitar nuevos incidentes en un tramo que, por las tareas en curso, ya presentaba condiciones de tránsito especiales.
Tras la asistencia médica y la intervención de las fuerzas, la situación quedó bajo control, sin que se informaran consecuencias de mayor gravedad. El tránsito en la RN 40 Norte fue asistido durante el operativo, con demoras momentáneas mientras se garantizaba la seguridad y se liberaba la traza. Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal vial, reducir la velocidad en zonas de trabajo y mantener la distancia de frenado, especialmente en rutas nacionales de alto tránsito. El episodio volvió a poner en primer plano el valor de la respuesta coordinada entre Vialidad, seguridad y salud, que permitió actuar con rapidez y brindar atención oportuna en un punto clave de la red vial sanjuanina.
