Año movidito para los runners sanjuaninos

Tras consultar a los principales runners sanjuaninos sobre la temporada 2026, esto fue lo que dijeron:

Verónica Wittke: en 2025 volvió a las competencias de gran forma, ganando las tres carreras que disputó. Para esta temporada se plantea un año más exigente, habiendo programado la primera parte del año.

“Me mantuve entrenando suave en noviembre y diciembre, pero muy desmotivada. En enero ya arranqué con una planificación y estoy dispuesta a sufrir un poco para ponerme fuerte de nuevo, veremos cómo responde el cuerpo”.

Febrero: Chivas en Las Leñas, Mendoza

Marzo: Las vallas Skyrunning en Catamarca

Junio: Ultra trail Merlo, San Luis

Julio: Calaguala Desafío Extremo en Merlo, San Luis

Juan Manzano: luego de la importante lesión que sufrió, donde debió pasar por el quirófano, sigue trabajando en su recuperación, aunque en los próximos días habrá una nueva operación. Aun así, viene entrenando bastante en gimnasio, bicicleta y algo de actividad en la montaña. La idea es viajar a Salta en junio y correr el Running Trip.

Andrea Názara: luego de un 2025 lleno de alternativas buenas y no tanto, entre las que se destacó el campeonato argentino logrado en Bariloche y su participación en el mundial de España, algunas lesiones y otros inconvenientes físicos no le permitieron redondear sus objetivos como ellas si los propuso, por ello es que en 2026 va por la revancha y ha programado una primera parta del año muy intensa.

Marzo: 7 y 8 de marzo - Ultra Alpina en el Valle de Calamuchita, Córdoba

Marzo: 14 y 15 - Bariloche 100

Marzo: 28 - Trail bajo la luna en Valle Fértil

Abril: 11 y 12 - Patagonia Run en San Martín de los Andes

“En mayo me gustaría correr algo, pero todavía nada confirmado y a la espera de las fechas de los nacionales para el segundo semestre”. Además fue convocada para correr representando a la Argentina en el Sudamericano que se corre en Bolivia en abril, pero desistió de concurrir por motivos económicos.

Paula Yacante: “Voy a correr la Maratón Aniversario el 23 de enero en Albardón (9K); luego la Night Run San Juan 2026 del 31 de enero (17K en Avenida de Circunvalación) y de ahí me prepararía para la Media Maratón de Mendoza en 10km y ver si largo los 21km en la MIM, también en Mendoza.

Quiero ver y tener en cuenta el campeonato nacional de ruta 10K que este año tendrá otra modalidad, serán varias fechas y con puntaje, así que me gustaría tenerla en cuenta también y tratar de ir a varias pruebas”.

Agostina Atencio: luego de una buena temporada, acompañada de importantes resultados, Agostina ya planifica lo que viene, aunque no como le gustaría.

“Empezó el 2026 muy movido con una lesión en el pie derecho que la traía previo al nacional de Santiago del Estero y luego apareció en el pie izquierdo, así que por el momento estoy dedicándole mucho tiempo a la recuperación con mi kinesiólogo Martín Coria y mi entrenador Adán Avendaño. Vengo muy bien, poco a poco trabajando la paciencia.

Todavía no tengo bien definido las carreras, pero estoy con muchas ganas de cumplir el objetivo de bajar mis tiempos, eso va a ser fundamental para volver a entrenar firme. Si todo va bien me gustaría poder viajar a algunos nacionales y por supuesto correr las carreras de San Juan y otras que no haya corrido.

Las recuperaciones son largas, pero quiero volver bien, seguramente a partir de marzo ya tenga un objetivo. Por el momento, darle prioridad al descanso, hidratación/alimentación y vacacionar en familia”.

Noelia Martín: este año correr en calle será su principal objetivo, aunque también estará en algunas competencias de montaña. Ya tiene un calendario establecido como base:

Marzo: 21K en la Media Maratón de Mendoza

Mayo: 16K en Champa Ultra Race – Traslasierra, Córdoba

Junio: 21K de New Balance en Córdoba

Agosto: 21K en Quito, Ecuador

Septiembre: 42K Maratón de Buenos Aires (Principal objetivo del año)

Noviembre: 35K en Bariloche by UTMB

Gisela Tobares: la excelente corredora sanjuanina, luego de un 2025 acompañado de buenos resultados, aún no ha definido su calendario. Ya está en plena pretemporada, entrenando duro para ponerse en las condiciones habituales a las que nos tiene acostumbrado. “Veremos qué oportunidades van saliendo, todo depende de lo económico”, dijo Gisela.

Brian Palacios: sin calendario definido y a la espera del boletín de sudamericano y nacionales. Su objetivo principal es ir en agosto a OCC UTMB ya que el año pasado logró el pase.

Darío Daroni: en 2025 estuvo en varias de las principales competencias del país y se dio el gusto de correr los 57K de UTMB Mont Blanc. Para esta temporada ya tiene un calendario minuciosamente elaborado donde alternará calle y montaña.

“El Gran Objetivo es completar este año y ser finisher de los 130K con 6670 D+ superando todos mis límites. Aprender, entender y seguir mejorando, camino a las 100 Millas del Trail”.

22/03/26 - 21K Media Maratón Mendoza (Test)

02/05/26 - 60K Champa Ultra Race

07/06/2026 - 22K Merlo Ultra Trail

05/07/2026 - 21K Media Maratón Córdoba

01/08/2026 - 80K Quito By UTMB en Ecuador

20/09/2026 - 42K Maratón de Buenos Aires

08/11/2026 - 42K en Villa La Angostura - K42 Asics

19/11/2026 - 130K Bariloche By UTMB

04/12/2026 - 10K Santa Lucía Corre de Noche

Martín Villafañe: está en plena pretemporada con intensos trabajos en Valle Fértil. Esperando comenzar a competir en marzo, pero atento a alguna carrera que pueda surgir en febrero.

“El 22 de marzo está en la media maratón de Ciudad Mendoza donde tengo pensado correr los 10 km. En abril está la copa Nacional de clubes y se hace un torneo Challenger que es como un Grand Prix, los cuales son torneos de bastante nivel, va mejor nivel del país y la idea es estar presente ahí; luego voy a ver algunas carreras que salgan y posterior a eso, la Maratón de San Juan; debo definir si 10 o 21K. Eso sería para la primera mitad de año”.

Franco Oro: todavía no definió sus movimientos para esta temporada. Su deseo es poder repetir temporada en España, pero por ahora, son deseos y trámites a realizar para ver el camino a tomar, de lo contrario realizará su calendario en el país.

Federico Botella: “Este año voy a correr tres o cuatro carreras de distancia larga que es lo que me gusta y mi sueño es llegar a UTMB Francia, así que arranco en marzo con 80K en Ushuaia UTMB; después desafío Punta Negra con 100K y ahí en el medio alguna que otra carrera; seguramente UTACC que es en octubre y cierro con Bariloche UTMB con 130K y ahí ya voy a haber juntado como quince piedras y voy a entrar al sorteo para el 2027 ir a Francia”.

Melani Manzanares: “Junto a mis entrenadores Agustina Recabarren y Renzo Varoni estamos diagramando el año en ambos semestres ya que hay competencias de gran nivel tanto en pista y campo como en ruta, a las que tenemos como objetivo ir y realizar una buena actuación”. Aún quedan muchas fechas por confirmar y también ya hay varias confirmadas:

? Torneo Vendimia en Marzo Pista y Campo

?Copa Nacional de Mayores Pista y Campo

? Carrera de ruta 10 km en Mendoza en mayo

? Maratón Internacional de San Juan

? Nacional de Mayores Pista y Campo

?Nacional de Ruta 2026

?Posta a la Difunta Correa

Horacio Peñaloza: aún sin definir su calendario 2026. Como base, tiene la intención de estar en alguna de las carreras que se disputen en San Juan. Actualmente está de pretemporada, buscando armar una buena base para lo que tenga que enfrentar.

Fátima Villafañe: “Hasta el momento, la carrera más cercana es el 31 de enero con la Night Run que es la vuelta a la Avenida de Circunvalación. Con respecto a lo futuro, está en mis planes volver a participar de la Maratón de San Juan en julio (42 km) y quizás, hay que definir un par de cosas, la maratón de Buenos Aires (Septiembre)”.

Paula Fernández: el 15 de enero comenzó la pretemporada trabajando con Facundo Nuñer. Se presenta un año con pocas carreras, con la idea de estar presente en aquellas que sus ocupaciones personales se lo permitan; eso sí, sin dejar de entrenar para estar preparada para cualquier competencia que surja.

Magalí Ferreyra: competirá en mayo en los 21K de la MIM (Maratón Internacional de Mendoza). El 26 de julio tiene planeado participar de la Maratón Internacional de San Juan con la idea de continuar en los 21K, aunque no descarta la posibilidad de los 42K. Para fin de año estará en la prueba Santa Lucía corre de noche. No descarta estar presente en algunas competencias que vayan surgiendo y en el campeonato de cross, si la Federación Atlética repite la iniciativa del año pasado.

Hay importantes atletas de nuestra provincia que seguramente serán protagonistas como lo hacen habitualmente, tal el caso de Soledad Sánchez, Facundo Nuñer, Belén Sánchez, entre una inmensa cantidad de runners que compiten; algunos en los primeros planos nacionales, otros en San Juan y están aquellos a quienes no los desvela un resultado sino hacerlo por amor a esa disciplina que los hace sentir en plenitud.