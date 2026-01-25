Goleada de FADEP y clasificacion a la final

En la ida habia sido triunfo sanjuanino 2 a 1 lo que obligaba al Cóndor a ganar por dos goles o al menos por la mínima diferencia para forzar la definición en los penales. Se iba el primer tiempo con el marcador en blanco hasta que se iba expulsado Kevin Frias y con uno menos a Unión se le dificultó en demasía frenar los impetus de Fadep.

El gol que abrio el marcador fue de penal conseguido por el goleador del certamen, el experimentado Gonzalo Klusener, no alcanzaba para los mendocinos y aprovechando el hombre de más inclinó la cancha en busca del gol que diera la clasificacion a la final de la Region Cuyo (Estudiantes de San Luis o Huracán de San Rafael que juegan esta tarde)

El gol del "Chimi" Navarro dio tranquilidad (antes Aracena se lució en el arco de Fundacion Amigos) y despues con un doblete de Gizzi redondearon la goleada de 4 a 0 que los pone en la final de la Zona Cuyo, cada vez más cerca de lograr el objetivo de llegar al torneo Federal A donde ya juegan otros dos mendocinos, San Martin y Huracan Las Heras.

De ganar FADEP la zona Cuyo debera esperar al ganador de otra de las 8 zonas donde está dividido el Regional Federal Amateur, La final por el ascenso se jugará a partido único en estadio neutral y en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá penales.

Síntesis:

FADEP: 4

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo./ Cambios: Matías Navarro por Bonacorso, Emiliano Gómez por Ortega, Julián Gizzi por Persia, Lucas Ramírez y Julian Pérez por Dellarole y Zabaleta.

Unión de Villa Krause: 0

Matías Draghi; Fabián Carrizo, Elias Oballes, Claudio Alcaraz y Kevin Frías; Germán Giménez, Isaías Oballes, Luciano Reinoso, Héctor Pérez; Carlos Wueyreter y Luciano Riveros. DT: Juan Colarte./ Cambios: Ramiro Cisterna por Giménez, Santiago Ceballos por Wueyreter, Franco Lepe por Pérez.

Goles: ST: 6: Klusener de penal (F), 26: Navarro (FA), 30: Gizzi (FA) 43: Gizzi (FA).

Árbitro: Marcos Liuzzi, de la Liga Ayacucho/ Expulsado Frías (UVK).

Estadio: Predio de FADEP en Russel, Maipu.