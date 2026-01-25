Goleada de FADEP y clasificacion a la final

Pocito vio ganador de la etapa a Mauricio Dominguez
El Cóndor es finalista de la Región Cuyo del Regional Federal tras vapulear a Unión Villa Krause de San Juan por 4 a 0, todos los goles en el segundo tiempo.
En la ida habia sido triunfo sanjuanino 2 a 1 lo que obligaba al Cóndor a ganar por dos goles o al menos por la mínima diferencia para forzar la definición en los penales. Se iba el primer tiempo con el marcador en blanco hasta que se iba expulsado Kevin Frias y con uno menos a Unión se le dificultó en demasía frenar los impetus de Fadep.
El gol que abrio el marcador fue de penal conseguido por el goleador del certamen, el experimentado Gonzalo Klusener, no alcanzaba para los mendocinos y aprovechando el hombre de más inclinó la cancha en busca del gol que diera la clasificacion a la final de la Region Cuyo (Estudiantes de San Luis o Huracán de San Rafael que juegan esta tarde)
El gol del "Chimi" Navarro dio tranquilidad (antes Aracena se lució en el arco de Fundacion Amigos) y despues con un doblete de Gizzi redondearon la goleada de 4 a 0 que los pone en la final de la Zona Cuyo, cada vez más cerca de lograr el objetivo de llegar al torneo Federal A donde ya juegan otros dos mendocinos, San Martin y Huracan Las Heras.
De ganar FADEP la zona Cuyo debera esperar al ganador de otra de las 8 zonas donde está dividido el Regional Federal Amateur, La final por el ascenso se jugará a partido único en estadio neutral y en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá penales.
FADEP: 4
Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo./ Cambios: Matías Navarro por Bonacorso, Emiliano Gómez por Ortega, Julián Gizzi por Persia, Lucas Ramírez y Julian Pérez por Dellarole y Zabaleta.
Unión de Villa Krause: 0
Matías Draghi; Fabián Carrizo, Elias Oballes, Claudio Alcaraz y Kevin Frías; Germán Giménez, Isaías Oballes, Luciano Reinoso, Héctor Pérez; Carlos Wueyreter y Luciano Riveros. DT: Juan Colarte./ Cambios: Ramiro Cisterna por Giménez, Santiago Ceballos por Wueyreter, Franco Lepe por Pérez.
Goles: ST: 6: Klusener de penal (F), 26: Navarro (FA), 30: Gizzi (FA) 43: Gizzi (FA).
Árbitro: Marcos Liuzzi, de la Liga Ayacucho/ Expulsado Frías (UVK).
Estadio: Predio de FADEP en Russel, Maipu.
El segundo lugar de la carrera lo ocupó el sanjuanino Nicolás Tivani que, luego de dos etapas, sigue luciendo la malla líder en el clasificador general.
Derrotó de local a Huracán de San Rafael 2 a 0, en la ida habia empatado sin goles, el otro finalista en duelo cuyano es Fadep Fundación Amigos de Mendoza.
La 10ª fecha de la Temporada de Ruta tuvo inicio Plaza del kilómetros 8 (calle Silvano Rodriguez), departamento de Guaymallén. Sobrino y tio ganadores.
El pedalista de la Municipalidad de Pocito ganó la primera etapa y con la bonificación ocupa el primer lugar en el clasificador general de la competencia.
El ciclista del equipo Diberbool llevará la malla líder de la competencia. Hoy la primera etapa será Capital - Albardón - Sarmiento- Capital, largada 15:30 horas.
Después de 4 décadas Gimnasia de Mendoza volvió a jugar en Primera División y lo hizo venciendo por 1 a 0 a Central Cordoba en Santiago del Estero.
FOPEA rechaza la denuncia penal de Claudio Tapia contra Pablo Gravellone. El organismo tilda de abusiva la medida y señala hostigamiento del abogado Dalbón.
El gobernador Marcelo Orrego recorrió las obras de remodelación y tecnología sanitaria que buscan mejorar la atención médica de todos los sanjuaninos.
El hombre perdió el control en la intersección de Ferrari y Milagros. El rodado tenía pedido de secuestro y el conductor murió al caer a una acequia.
Por la lluvia y el granizo el partido había sido interrumpido, se reanudó cuando ya era sábado, el cumpleaños de Independiente Rivadavia y llegó el 2 a 1.
El sismo de enero de 1985 dejó víctimas, miles de viviendas afectadas y una huella profunda. Mendoza tiene una larga historia sísmica y su alerta permanente.