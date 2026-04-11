Choque en Ruta 7 deja motociclista en estado grave

Se siguen repitiendo los accidentes viales con motociclistas en la cordillera

Un motociclista de 63 años resultó gravemente herido tras un choque en la Ruta 7, en alta montaña mendocina. El accidente ocurrió cerca de Potrerillos y fue reportado al 911. El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza para recibir atención médica.

Cómo fue el accidente

El hecho se registró alrededor de las 16:10 horas, en la Ruta Nacional 7, a unos 500 metros al Este del ingreso a Villa Potrerillos. La zona es parte del corredor internacional Cristo Redentor, una vía muy transitada especialmente de camiones de carga que conecta con Chile.

Según la información oficial, el siniestro involucró a una camioneta Jeep y una motocicleta Kawasaki Ninja 1000. Ambos vehículos circulaban en sentido Este–Oeste al momento del impacto.

De acuerdo con las primeras pericias, la moto impactó desde atrás a la camioneta. Este tipo de colisión se conoce como choque por alcance. Suele ocurrir cuando no se mantiene la distancia de seguridad o hay una maniobra inesperada.

Intervención de los equipos de emergencia

Tras el llamado al 911, personal policial de la jurisdicción, dependiente de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo, llegó al lugar para asistir en el operativo. También intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los profesionales de salud atendieron de inmediato al motociclista. Presentaba un cuadro grave, con un traumatismo encéfalo craneano (TEC). Debido a la complejidad de la lesión, se decidió su traslado urgente.

El operativo se realizó con rapidez. El objetivo fue estabilizar al paciente y derivarlo a un centro de mayor complejidad. El destino fue el Hospital Central, en la ciudad de Mendoza, que cuenta con los recursos necesarios para este tipo de casos.

Estado del conductor y medidas realizadas

El conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, fue sometido al test de alcoholemia en el lugar. El resultado fue 0, lo que indica que no había consumido alcohol al momento del hecho.

Por su parte, el motociclista fue el único herido de gravedad. No se informó sobre otras personas lesionadas en el incidente.

Las autoridades trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias. La circulación en la ruta pudo verse afectada durante el operativo.

Investigación en curso

El caso quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción. Allí se analizarán las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.

Se tendrán en cuenta distintos factores. Entre ellos, la velocidad, las condiciones del camino y las maniobras previas al impacto. También se evaluarán posibles fallas mecánicas o distracciones.

Las pericias técnicas serán clave para reconstruir el momento del choque. Este proceso puede incluir inspección de los vehículos y relevamiento de la escena.

Una ruta exigente y muy transitada

La Ruta 7, especialmente en la zona de alta montaña, presenta condiciones particulares. Es un camino con curvas, pendientes y cambios de clima frecuentes. Esto exige mayor atención por parte de quienes circulan.

Además, forma parte de un corredor internacional. Por allí transitan vehículos particulares, transporte de carga y turistas. El flujo es constante y variado.

En este contexto, mantener la distancia y respetar las normas de tránsito es fundamental. Un error puede tener consecuencias graves, como ocurrió en este caso.

Un nuevo llamado a la precaución

El accidente vuelve a poner en foco la importancia de la conducción responsable. Tanto en moto como en auto, cada decisión cuenta. La velocidad, la distancia y la atención son factores clave.

En rutas de montaña, estos cuidados deben ser aún mayores. El entorno no siempre perdona errores. Por eso, la prevención es la mejor herramienta.

El hecho dejó a un hombre gravemente herido y movilizó a los servicios de emergencia. Una escena que se repite con frecuencia en rutas exigentes y que refuerza la necesidad de circular con cuidado.