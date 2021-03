Estudio Microsoft: Un año de pandemia en las pymes argentinas

El 88% de las pymes afirma que la pandemia digitalizó sus empresas. A su vez, el 74% considera que continuarán con la adquisición e implementación de nuevas tecnologías después de la pandemia. Y el 70% sostuvo que la reinvención del objetivo y estrategia del negocio es clave para la recuperación económica.

FLG SA en Córdoba y Aginco en Rosario: las historias de dos pymes nacionales que se readaptaron para crecer.

Microsoft presentó el estudio “Readaptarse para crecer: los secretos de las pymes argentinas a un año de la pandemia”, el cual indagó sobre los efectos de la pandemia, los cambios en los objetivos y los procesos de negocio que trajo la transformación digital y las percepciones sobre la reactivación económica.

A casi un año de que el covid-19 llegara a Argentina, más de 300 pymes participaron de un estudio realizado por Edelman para Microsoft Argentina. Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con el cambio en la estrategia y en el objetivo de negocio: el 55% de las pymes enfocó sus esfuerzos en optimizar sus operaciones, algo que fue más notable para las empresas medianas. Las microempresas se enfocaron en reinventar la forma de conectar con sus clientes (67%).

“A casi un año de la pandemia, vemos que la mayoría de las pymes están convencidas que transformación digital es importante para la reactivación de su empresa y quieren continuar con la adquisición e implementación de nuevas tecnologías cuando todo pase. Este es el quiebre cultural que las pymes están viviendo: pasaron de considerar la tecnología como una opción a reconocer que la digitalización, la apuesta a la innovación y la optimización de procesos son claves para la reactivación y el crecimiento. A más tecnología, más competitividad. Es decir, la tecnología hace a los negocios más resilientes fundamentalmente en las crisis. Hace unos años parecía imposible, hoy esa barrera cultural se quebró, en su lugar la innovación aparece como la inversión necesaria para ser competitivos, crecer y animarse a cambiar de verdad”, comentó Marina Hasson, directora de socios, clientes corporativos y Pymes de Microsoft Argentina.

1. Efectos de la pandemia

Respecto a la evolución de la transformación digital, se advierte la presencia de más tecnología, más trabajo remoto, cambios en las operaciones y nuevas formas de conectar con clientes. Muchos de los desafíos que hoy se ven, ya existían desde antes, solo que la coyuntura los potenció y de alguna manera enfrentó a las pymes con la necesidad de responder más rápido, de reaccionar ante la coyuntura, de cambiar radicalmente y ahí la tecnología tuvo un rol central.

Cambios en la tecnología: Los principales cambios adoptados durante la pandemia fueron: trabajo remoto, adopción de tecnologías y reinvención de la estrategia y objetivo de negocio. Con respecto a la tecnología, los cambios se centraron en la adquisición de equipos portátiles, software para videollamadas y almacenamiento en la nube.

Procesos que se aceleraron por la pandemia: La adopción de nuevas tecnologías (49%); los procesos de capacitación en nuevas habilidades (42%); la reinvención de los objetivos y estrategias de negocios (41%) y la automatización de procesos (37%).

“Las pymes son una pieza clave para el desarrollo sostenible y a largo plazo del país. Todos los años, estudiamos su vínculo con la tecnología. Su uso está presente en el día a día de las pymes argentinas, y éste aumenta conforme su tamaño. Si bien queda mucho por hacer, podemos decir que gran parte de las pymes argentinas avanzaron un 70% en su proceso de transformación digital: hoy, la mayoría ya conoce y cuenta con soluciones de productividad, recursos digitalizados y en la nube y programas de visualización de datos. La oportunidad hoy está en que puedan avanzar y dar un paso más con tecnologías más sofisticadas de inteligencia artificial, automatización y analítica de datos que las ayudarían a crecer en su negocio”, explicó Sebastián Aveille, gerente comercial de Pymes de Microsoft Argentina.

2. Transformación digital - Cambio en los procesos y objetivos de negocio

La pandemia demostró que ningún negocio es 100% resiliente, sin embargo, las pymes que incorporaron tecnología digital demostraron estar mejor preparadas y ser capaces de transformarse cuando se enfrentan a cambios estructurales.

Evolución: El 88% de las pymes asegura que la pandemia digitalizó a sus empresas y el 66% se siente preparada para adoptar nuevas tecnologías. Los principales esfuerzos de las empresas medianas estuvieron en optimizar las operaciones (55%) mientras que las microempresas se enfocaron en reinventar la forma de conectar con sus clientes (67%). El 54% de las pymes considera que el teletrabajo aumenta la calidad de vida de los empleados mientras que 52% capacita a sus empleados respecto a nuevas tecnologías.

“La adopción de tecnología es mayor a medida que aumenta el tamaño de las pymes. En relación a la evolución de la transformación digital notamos que la mayoría presenta avances de entre 30% y 70% de sus metas de transformación, este progreso es mayor en las empresas más grandes. Un dato no menor es que solo el 6% de las pymes no tiene ningún objetivo de transformación digital”, explicó Alba Hermo, directora de Data e Inteligencia de Edelman México y responsable de la investigación.

Desafíos: Las principales necesidades para avanzar en la transformación digital son: la capacidad para invertir en tecnología (46%) y reentrenar el talento humano existente (46%). Además, gestionar y aprovechar los datos e información para la toma de decisiones es un factor decisivo para el 42% de las pymes, particularmente entre las de mayor tamaño. El 50% de las pymes, aseguran que su principal desafío a corto y mediano plazo, es la capacidad de adaptación a la nueva realidad.

La ciberseguridad es una preocupación para las pymes, particularmente entre aquellas de mayor tamaño. En cuanto al uso de herramientas más avanzadas, el conocimiento de tecnologías de inteligencia artificial es escaso, solo el 32% de las pymes tiene conocimiento sobre las mismas, mientras que el 34% tiene conocimiento sobre big data & analytics. Cuanto mayor es la empresa, mayor es el conocimiento.

3. Reactivación económica

Prioridades: En el mediano plazo, el 60% de las pymes priorizará la compra o cambio de equipos portátiles, el 40% la tecnología para almacenamiento de datos y nube. El 67% de las pymes continuará con el proceso de reinvención de su objetivo y su estrategia después de la pandemia. (20)

Tecnología y reactivación económica: El 75% de las pymes considera que la adopción de nuevas tecnologías es bastante importante para la reactivación de su empresa en el corto y mediano plazo. Para esto, el 74% de las empresas continuarán con la adquisición e implementación de nuevas tecnologías después de la pandemia.

El 56% considera al teletrabajo importante para la reactivación, en especial en las empresas de más de 150 empleados (63%). El 76% cree que es importante la capacitación de nuevas habilidades para poder reactivar sus empresas. Para el 70% de las organizaciones, la reinvención del objetivo y estrategia de negocios es de importancia para la reactivación, particularmente, para las empresas de mayor tamaño.

Las historias de dos pymes nacionales que se readaptaron para crecer



· Del offline al online: Transformación digital y un viaje de ida para las concesionarias de Fiat

Fiat Los Granaderos (FLG SA) es una pyme de la Ciudad de Córdoba, con 36 empleados, que hace dos años montó una tienda virtual para vender repuestos, insumos y accesorios oficiales para cualquier vehículo Fiat. Alberto Tessio, gerente de Posventa recuerda, “lo primero que vendimos en la tienda online fue un parasol a $120 en marzo de 2019. De ahí en adelante, empezamos a crecer. Cuando se decretaron las medidas de aislamiento, ya nos sentíamos preparados para seguir vendiendo de forma online, sin embargo, el crecimiento exponencial que tuvo nuestra tienda nos sorprendió notablemente. En 2020, el 95% de nuestras ventas pasó a ser online, llegamos a lugares que nunca antes habíamos imaginado. Creamos un área de e-commerce completamente nueva enfocada específicamente en ventas e investigación de mercado digital, generando nuevos puestos de trabajo. Esto es para nosotros una verdadera revolución digital, un avance en nuestra transformación con resultados concretos de negocio”.

La apuesta por la tecnología los hizo crecer mucho más de lo previsto, sin embargo, esto no se dio de un día para el otro. Comenzaron a trabajar con Stellantis (la Ex Fiat Chrysler Automobiles), que cuenta con un ecosistema de e-commerce de más de veinte concesionarias y puntos de retiro en todo el país. A su vez, Stellantis eligió los servicios de AlephCRM, una plataforma innovadora de comercio electrónico que lidera la transformación de la industria automotriz y ayuda a las marcas y revendedores a enfrentar los desafíos que propone el comercio electrónico: omnicanalidad, catálogos digitales, múltiples marketplaces, logística y trazabilidad de los productos. Con este sistema, las concesionarias, como FLG SA, pueden conectarse con sus proveedores principales y recibir actualizaciones de catálogos de productos, precios de lista y stock. Detrás de todo está Azure, la plataforma de desarrollo en la nube de Microsoft, que facilita el procesamiento de grandes volúmenes de datos (desde actualizaciones precios, stock, informaciones de productos, órdenes de ventas, etc.) con escalabilidad y seguridad.

“El cambio fue radical. De no tener nada en digital, pasamos a formar un equipo 100% enfocado en esta área”, comenta Alberto Tessio. “Actualmente, realizamos toda la atención y asesoría en línea, hay un equipo de investigación de mercado digital, que tracciona el 30% de las ventas. Esto no hubiese sido posible sin la infraestructura de Microsoft Azure.”

· Inclusión financiera: las mutuales argentinas apuestan por innovar y bancarizar a sus afiliados -

Las mutuales llegan donde los bancos no lo hacen, por eso, avanzar en su proceso de transformación digital es el primer paso para lograr la inclusión financiera de miles de personas que necesitan contar con soluciones que les simplifiquen su día a día. Hay una demanda cada vez mayor por parte de los afiliados de contar con una solución que les simplifique su día a día financiero. A esto se le suma el hecho que en 2020 muchas personas buscaron una mutual para pedir un préstamo, pero, debido a las medidas de aislamiento, no tenían forma de hacerlo ya que no podían ir físicamente a las sucursales. En este escenario es que nació Ágil Pagos, donde a los asociados que solicitaron ayudas económicas, se les pudo acreditar y de ahí disponer el dinero sin necesidad de movilizarse.

Ágil Pagos es una aplicación para celulares, desarrollada por SG Financial Technology y TUX — socio estratégico de Microsoft para llevar su tecnología a todo el país— sobre Azure y utilizando los servicios de API Bank del Banco Coinag. La solución se integra con entidades y mutuales cooperativas para que los afiliados puedan realizar procesos 100% online y automatizados sin límites de importe ni restricciones. Por ejemplo: pago de servicios, transferencias a terceros (si bien, hoy en día, las mutuales lo pueden hacer en sistemas cerrados y de forma interna, no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo hacia otra cuenta bancaria u otra billetera virtual), etc. Este desarrollo permite, en simples pasos, poder conectar la mutual con sus afiliados y realizar cualquier tipo de operación de manera digital.

Aginco es la primera mutual que adoptó Ágil Pagos y también la primera en realizar una transferencia desde una billetera virtual a una cuenta bancaria CBU (esto fue validado por COELSA, la Cámara Compensadora Electrónica creada por la mayoría de los grandes bancos públicos y privados para implementar el Nuevo Sistema Nacional de Pagos). En menos de seis meses, más de 8400 personas la utilizan, esto representa un 20% de sus asociados.

“Gracias a Ágil Pagos, pudimos sumar nuevos servicios y líneas de productos de la mutual a la billetera. En tiempos de pandemia, nos ayudó muchísimo a reducir la circulación de afiliados en las sucursales, preservando la salud de todos”, sostiene Javier Wachtmeister, gerente Comercial de Aginco. “A su vez, los afiliados la adoptaron con rapidez y familiaridad. Esto se notó en el número de usuarios que se volcaron a la billetera virtual. Empezamos probándola internamente y, en menos de seis meses, más de 8400 personas la están utilizando, lo que representa un 20% de nuestros afiliados. Es el desarrollo de una verdadera cultura digital, con cambios de hábitos de parte de todos. La tecnología de Azure fue clave en este proceso”.