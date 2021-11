Elecciones legislativas: Cornejo y Cobos hicieron campaña en las Heras

Durante el evento, y acompañado por el intendente Daniel Orozco, el candidato del Frente Cambia Mendoza Alfredo Cornejo, agradeció la participación de la militancia a quienes les habló y dijo “nos quedan seis días para convencer a la mayor cantidad de lasherinos posibles que esta es la mejor opción, la del Frente Cambia Mendoza. Hay que explicarles bien que las elecciones sirven para premiar y sirven para castigar y el ciudadano común tiene un enorme poder de decisión cuando vota. Y estas elecciones de medio término sirven para castigar algunas cosas que están mal, pésimamente hechas ”, sostuvo.



Volvió a criticar al gobierno de la Nación por el manejo de la economía afirmando que “el gobierno nacional tiene el manejo de la economía, Daniel Orozco en el municipio no puede frenar la inflación, que es el gran problema que tenemos ahora. La inflación está deteriorando los salarios de los trabajadores registrados y no registrados. Las cosas no paran de subir a pesar de que el gobierno nacional dijo que venía a resolver ese problema ”, afirmó.



Habló de la situación de los jubilados y dijo “hay 360 mil jubilados en la provincia de Mendoza de los que el 70% gana 25, 26 mil pesos, la mínima y la canasta básica de una familia tipo está alrededor de los 60-70 mil pesos, es una vergüenza, y dijeron que venían a eliminar las Lelit, que es un instrumento financiero de los bancos para pagarle a los jubilados. Resulta que no solo los jubilados cobran cada vez menos sino que este gobierno le paga cuatro veces más de intereses a los bancos. Mintieron con respecto a los jubilados y ahí hay una forma de castigar ”, sostuvo.

Cornejo volvió a cargar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que percibirá dos jubilaciones, “Cristina va a cobrar una jubilación de dos millones de pesos por mes contra los 25 mil pesos del 70% de los jubilados mendocinos y se está haciendo pagar un retroactivo de 120 millones de pesos. Ustedes creen que ese no es motivo suficiente para que el pueblo castigue al Frente de Todos dándole una categoría derrota este próximo domingo ”, lanzado.



Agregó “son una herramienta estas elecciones legislativas de medio término, una herramienta para castigar estas cosas. No manejaron la inflación, no manejaron adecuadamente la compra de la vacuna y se demoraron seis meses en vacunar. Si hubieran vacunado con antelación unas 30 mil personas menos hubieran muerto en la estimación sanitaria más fiable. Se enredaron con la vacuna rusa y, muchas veces, no pudieron conseguir las segundas dosis. Hay motivos sobrados para castigarlos en esta elección. Hay que gente que perdió su comercio, su fuente de ingreso por no vacunar a tiempo, por no tener abierta la economía, hay gente que perdió su empleo, hay gente que perdió su vida porque se demoraron seis meses en comprar la vacuna. Lo que hay que hacer es derrotarlos categóricamente en las elecciones para queden aislados ”, señaló.

Cornejo también destacó la gestión provincial al afirmar “Y esta elección es para premiar a quienes hicieron bien las cosas como el gobierno de la provincia con el gobernador Rodolfo Suarez que también mantuvo el equilibrio a pesar de que lo presionaban abrió las escuelas y el año pasado dos trimestres estuvo abierto mientras el Gran Buenos Aires estuvo cerrado. Fue un crimen, un crimen el haber cerrado las escuelas en el 2020. La misma improvisación que se ve en la compra de la vacuna por fanatismos ideológicos y mala administración, fue una mala decisión cerrar las escuelas. Han gobernado mal, lo han hecho mal y el mejor envase para hacerlo en la provincia es el Frente Cambia Mendoza, también para premiar a la administración provincial por lo que hizo ”, planteó.

También, sobre el cierre, Cornejo respaldó la gestión municipal “Y en Las Heras en particular hay razones para premiar. El municipio en estos seis años no ha parado de recuperar sus servicios básicos y ampliar su funcionamiento cuando antes no podía ni reparar una plaza. Hoy hay una red de contención dentro de lo que se puede porque no tienen los instrumentos de política económica que si tiene el gobierno nacional para frenar la inflación y para aumentar el empleo y las inversiones ”, afirmó al llamarlos a redoblar esfuerzos en estos últimos días para conquistar la voluntad de todos los vecinos de Las Heras.

A su turno, Cobos también agradeció la multitudinaria respuesta de la militancia, destacó las gestiones departamental y provincial y dijo “la gente ve un rumbo ensamblado a un gobierno provincial ya un equipo que está acompañando a Rodolfo Suarez que sucedió la buena gestión que hizo Alfredo en un momento muy difícil como fue conducir el gobierno ante la pandemia con equilibrio priorizando la Salud pero sin dejar de atender la Economía que tiene que ver con el sustento familiar y, fundamentalmente, la Educación cosa que el gobierno nacional ignoró sabiendo que es un tema fundamental si hablamos de futuro, de desarrollo, de combatir la pobreza no hay otra herramienta que la educación y la capacitación ”, indicó.

Agregó “estamos bien parados para decirle a la ciudadanía que hay dos opciones la ratificación de las políticas del gobierno nacional o la rectificación de las mismas. Con Alfredo vamos al Congreso para tratar de que se cambie el rumbo económico del país. Quien puede negar que la inflación acecha día a día, que la pérdida del poder adquisitivo ha originado desempleo, pobreza. Que no hay una política económica definida, no hay un rumbo en la política exterior y esto es pérdida de confianza en el país. Podemos establecer las mejores políticas de promoción de empleo como lo ha hecho el gobernador con Mendoza Activa podemos hacer mucho, pero podríamos hacer muchas cosas más si tuviéramos el país con una economía ordenada. Hoy no lo tenemos y esa va a ser la batalla fundamental que vamos a dar en el Congreso ”.