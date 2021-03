Aprocam reclama por demoras y "desinteligencias" en Uspallata

"La medida será pacífica y no se harán cortes de ruta", expresaron y agregaron que "solo se apostarán los camiones en Acceso Sur y Lamadrid para hacer visible, una vez más, un reclamo desoído por las autoridades pertinentes".

“Decidimos tomar esta medida para protestar por la mala atención de la que son víctima los choferes y la pérdida de tiempo que sufrimos en el ACI Uspallata, problemas que impactan directamente en la economía de las empresas pero también en la economía toda, dificultando las exportaciones”, señaló Daniel Gallart presidente de APROCAM.

Además, esta ineficiencia genera al transporte de cargas un costo oculto del 25%, -que por supuesto no se traslada al cliente- sumando pérdidas al déficit económico que ya tienen las empresas.



Entre los problemas más frecuentes se cuentan:



SENASA

Por falta de personal y presupuesto no tiene infraestructura propia en ACI Uspallata. Además no trabajan las 24 horas como el resto de los organismos, sólo trabajan con luz de día.

MIGRACIONES

A menudo tiene problemas en su sistema, y esto se detecta porque no impactan las declaraciones on line de los choferes. Es además el único país de Mercosur que cobra por ingreso y egreso al transporte de cargas y de pasajeros.

ADUANA ARGENTINA

No se integra con la Aduana de Chile y sus controles no están sistematizados. Tiene horarios diferentes al resto de las Aduanas Mercosur. Todas trabajan de 08 a 20hs, Uspallata de 08 a 16 hs, el resto del tiempo el transporte debe pagar habilitación.



Tiene permanentes problemas en el sistema de importaciones y los representantes (ATA) no pueden validar documentación para que el transporte ingrese a Argentina. De los 2 scanners con los que cuenta, sólo uno funciona con regularidad. La Dársena de revisión no está habilitada las 24 hs.

DEMORAS POR CONTROLES DUPLICADOS EN LAS RUTAS INTERVIENEN:

*GENDARMERIA

*CNRT

*ANSV

*POLICIA DE MENDOZA

*MUNICIPIO DE LAS HERAS EN CONVENIO CON GNA