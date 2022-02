Gimnasia: Técnico que debuta no sólo gana, golea

Qué mejor debut para un técnico, en casa ante un público que poco conocía de él, salvo el de haber trabajador con Marcelo Bielsa en la Premier Legue, haber formado parte del cuerpo técnico de Pedro Troglio en Gimnasia y Esgrima La Plata, una experiencia en Egipto y en las inferiores de Racing, nacido en Entre Rios hace 42 años como responsable de un cuerpo técnico se tiene como antecedente Real Pilar del ascenso argentino y Unión La Calera de Chile, para muchos un desconocido, pero su carta de presentación no pudo ser mejor con un equipo que llevaba dos derrotas y sin convertir goles hasta quedar eliminado de la Copa Argentina con su clásico rival a esta goleada ante San Telmo no podía ser más auspicioso el debut, la próxima cita será en Floresta ante All Boys uno de los punteros junto a Maipú y San Martín de Tucumán, tal vez esa será la prueba de fuego para saber donde está parado Gimnasia.

A favor del nuevo técnico es que estará libre la próxima fecha, despues sí enfrentará al Albo, le viene bien para más prácticas y conocer al plantel.

Del encuentro ante el Candombero, el resultado habla por sí solo, el Lobo fue contundente arriba, sin grietas defensivas y una actitud permanente de ir al frente lo que es saludable.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 3

Sebastián Giovini; Oscar Garrido, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal, Brian Andrada; Leando Ciccolini; Santiago Solari, Germán Rivero. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Benjamín Ortiz por Ortegoza, Juan Marital por Andrada y Mariano Barbieri por Gauna, Tadeo Marchiori por Rivero y Matías Nouet por Ciccolini.

San Telmo : 0

Tomás Sultani; Aaron Barquett, Nicolás Romat, Robertino Canavesio, Sasha Marcich; Alexander Zurita, Damián Toledo, Miguel Graneros; Ramiro Luna, Leandro Rodríguez y Gian Luca Pugliese. DT. Axel Clazón./ Cambios: Jonathan Cañete por Rodríguez y Santiago Nagüel por Graneros, Rodrigo González por Luna, Leonardo Hertel por Barquett y Cristian Medina por Toledo.

Goles: PT: 14: Ciccolini (GyE), 31: Rivero (GyE) / ST: 29: Solari (GyE)

Árbitro: Lucas Ariel Novelli Sanz./ Expulsado Zurita.

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima