Campaña en Mendoza: "la idea es colocar las vacunas apenas lleguen"

La funcionaria habló de la inoculación de la vacuna china Sinopharm, que es la que está aplicando a los docentes, y las primeras y segundas dosis de la Sputnik V que se está aplicando a profesionales de la salud y adultos mayores.



"El sábado llegaron más de 16 mil dosis de la vacuna china, que es la que estamos aplicando a los docentes. El domingo llegó Sputnik componente 1, la primera dosis, llegaron 15550, que es la que estamos aplicando en la Nave, Estación Benegas, y el lunes llegaron las Sputnik segundo componente, para empezar a vacunar a los que ya recibieron la primera dosis, la segunda tanda que está cumpliendo los 21 días", explicó.



Respecto de si hay una aceleración en el proceso de administración de las dosis, en la medida en que van llegando los envíos de Nación, Aguilar dijo que "la idea es colocar todo apenas llegue, y para eso no solo el recurso humano propio del ministerio, sino las escuelas de enfermería, la Universidad Nacional de Cuyo, profesionales que quieren colaborar, que esto es para resaltar, médicos, enfermeros recibidos, gente de años de tarea, amigos míos, que quieren venir a vacunar y están colaborando. Todas las manos que quieran participar son bienvenidas", afirmó la médica.

En otro tramo de la conversación, en que se le consultó a Iris Aguilar, acerca de la cantidad de vacunas y cómo acelerar el proceso de inmunización, dijo que "los turnos están asignados en base a las dosis que hay ahora. Si vos me decís hoy, con las dosis que tenemos y los turnos dados, por qué no vacunamos los domingos, te digo que es porque no tenemos dosis para hacerlo" explicó. "La idea es, cuando tengamos más disponibilidad de dosis, es extender horarios y vacunar los días que haga falta, no tengan dudas".