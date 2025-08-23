El Gobierno de la provincia de San Juan presentó EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa), la primera plataforma del país que integra en un solo sistema la gestión pedagógica, administrativa y de personal escolar, con servicios de inteligencia artificial (IA) aplicados a la educación.

Con esta innovación, la provincia Cuyana marca un hito histórico en la modernización educativa, posicionándose como pionera en el uso de IA para optimizar la gestión y mejorar la calidad del sistema escolar.



Un cambio histórico en la gestión educativa

La plataforma EDUGE permitirá a directivos y docentes planificar mejor, acceder a información clave en tiempo real y tomar decisiones basadas en datos, simplificando procesos que antes eran manuales y dispersos.

Entre sus principales funciones se destacan:

Unificación de toda la información escolar en un solo sistema.

Agilización de trámites administrativos y pedagógicos.

Seguimiento más preciso de las trayectorias escolares.

Generación de reportes automáticos para la toma de decisiones.

Uso de inteligencia artificial para detectar riesgos de abandono y optimizar recursos.



De esta forma, EDUGE pasa de un modelo de carga manual y sistemas aislados a un ecosistema digital centralizado, accesible y seguro.



Servicios digitales para docentes y familias

Durante el lanzamiento se anunció que los docentes podrán acceder desde su cuenta de Ciudadano Digital a trámites clave como la Foja de Servicio, la Situación de Revista y la Declaración Jurada de Cargos y Actividades, que hasta ahora requerían gestiones presenciales.

Además, los padres tendrán acceso digital a libretas, asistencias y notificaciones escolares, mejorando la comunicación y el acompañamiento de las trayectorias educativas.



Voces del lanzamiento

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, destacó:

“La plataforma EDUGE permitirá a los padres acceder a libretas y asistencias, y a los docentes realizar trámites online, con un gran ahorro de tiempo y recursos. Es una revolución tecnológica al servicio de la educación”.



Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, señaló:

“Era ilógico que en 2024 todavía trabajáramos con tanta burocracia. EDUGE agiliza trámites, mejora la gestión escolar y acerca la información en tiempo real. Es un paso fundamental hacia un Ministerio más ágil y transparente”.



Implementación y capacitación

La puesta en marcha de EDUGE comenzará en julio, en las escuelas de nivel primario, con un plan progresivo de capacitación para directivos, docentes y equipos administrativos. El objetivo es asegurar una adopción gradual, efectiva y acompañada de la nueva herramienta digital.



Innovación para la equidad educativa

Con EDUGE, San Juan no solo digitaliza la gestión escolar, sino que también incorpora inteligencia artificial para monitorear la asistencia, detectar riesgos de abandono y mejorar la equidad educativa en toda la provincia.

Este avance se enmarca en la política de transformación digital del Estado, apostando por un sistema educativo más moderno, justo y eficiente.