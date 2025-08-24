Cientos de ciclistas en el homenaje a "Monito" Camargo

TuBi llegó al Instituto Nuestra Señora del Carmen
El gobernador Poggi entregó bicicletas a estudiantes de 5° año del Instituto Nuestra Señora del Carmen como parte del programa TuBi 2025 en Villa Mercedes.
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridadBicicleta Amiga24/08/2025Periodista María Inés Aimale
La Sociedad de Transporte de Mendoza, STM, junto a BiciTRAN tomaron la iniciativa de colocar en el lugar donde murió Angel Darío "monito" Camargo en un siniestro vial, un memorial en recuerdo junto a una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda ciclistas muertos en accidentes viales invitando a comprometerse a compartir la ruta con respeto y seguridad.
Cientos de pedalistas, especialmente de ruta, se congregaron la tarde de este sábado en la ruta provincial 24 en el lugar donde el pasado 15 de julio perdió la vida Camargo cuando fue atropellado por un camión durante una salida de entrenamiento.
Los hijos de Dario estuvieron presentes acompañados de gran cantidad de amigos y compañeros de ruta de su papá, muy emocionados recibieron de manos del presidente de STM una remera especialemnte diseñada para la ocasión.
También amigos de Monito entregaron a su hija dos ramos de flores que llevaban como ofrenda para dejar en el memorial y luego los pedalistas siguiendo a los compañeros de trabajo de Camargo ataron crespones negros en el poste que soporta la primera bicicleta blanca de Mendoza.
El día acompañó con un sol brillante y la cordillera de Los Andes nevada de fondo.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
Sumate gratis al Bicitour sanmartiniano este 16 de agosto. Pedaleá por sitios históricos de Mendoza y Las Heras y reviví el legado de San Martín.
La Ciudad de Mendoza propone un paseo gratuito en bici por sitios turísticos y una visita con degustación a la fábrica de chocolates artesanales Chocolezza.
Este proyecto no solo busca mejorar la seguridad vial, sino también fomentar una cultura de movilidad activa y sustentable en el Este mendocino.
La marca estadounidense FELT Bicycles inicia operaciones con el respaldo del Grupo Simpa y modelos para cada tipo de desafío.
La actividad se desarrollará los días jueves 17 y 31 de julio, a las 17 h, y los paseos incluyen la visita a una bodega y una fabrica de chocolate artesanal.
Es la única provincia del país con un plan que promueve el uso de bicicletas como transporte escolar. Ochenta y siete alumnos recibieron sus TuBi.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.
La justicia mendocina llevó adelante una experiencia inmersiva, en el marco de la Mesa Federal de Juicio por Jurados. Lentes de realidad virtual para que jurados y partes recorran la escena de un caso ficticio.
Al 63% de los estudiantes argentinos de 15 años les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria.
Un gol anulado a Independiente Rivadavia y un penal para Tigre en tiempo adicional dejaron dudas, la Lepra y el Matador terminaron empatados en uno.
Desde el 1 de septiembre, el Parque Cívico suma el sistema de Estacionamiento Medido Digital para ordenar el tránsito y facilitar los pagos.