Paso Cristo Redentor Habilitado

Cientos de ciclistas en el homenaje a "Monito" Camargo

En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad

Bicicleta Amiga24/08/2025Periodista María Inés AimalePeriodista María Inés Aimale

Memorial bici blanca

La Sociedad de Transporte de Mendoza, STM, junto a BiciTRAN tomaron la iniciativa de colocar en el lugar donde murió Angel Darío "monito" Camargo en un siniestro vial, un memorial en recuerdo junto a una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda ciclistas muertos en accidentes viales invitando a comprometerse a compartir la ruta con respeto y seguridad.

Memorial bici blanca

Cientos de pedalistas, especialmente de ruta, se congregaron la tarde de este sábado en la ruta provincial 24 en el lugar donde el pasado 15 de julio perdió la vida Camargo cuando fue atropellado por un camión durante una salida de entrenamiento.

Memorial bici blanca

Los hijos de Dario estuvieron presentes acompañados de gran cantidad de amigos y compañeros de ruta de su papá, muy emocionados recibieron de manos del presidente de STM una remera especialemnte diseñada para la ocasión.

Memorial bici blanca

También amigos de Monito entregaron a su hija dos ramos de flores que llevaban como ofrenda para dejar en el memorial y luego los pedalistas siguiendo a los compañeros de trabajo de Camargo ataron crespones negros en el poste que soporta la primera bicicleta blanca de Mendoza.

Memorial bici blanca

El día acompañó con un sol brillante y la cordillera de Los Andes nevada de fondo.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email