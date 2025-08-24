Cientos de ciclistas en el homenaje a "Monito" Camargo

La Sociedad de Transporte de Mendoza, STM, junto a BiciTRAN tomaron la iniciativa de colocar en el lugar donde murió Angel Darío "monito" Camargo en un siniestro vial, un memorial en recuerdo junto a una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda ciclistas muertos en accidentes viales invitando a comprometerse a compartir la ruta con respeto y seguridad.

Cientos de pedalistas, especialmente de ruta, se congregaron la tarde de este sábado en la ruta provincial 24 en el lugar donde el pasado 15 de julio perdió la vida Camargo cuando fue atropellado por un camión durante una salida de entrenamiento.

Los hijos de Dario estuvieron presentes acompañados de gran cantidad de amigos y compañeros de ruta de su papá, muy emocionados recibieron de manos del presidente de STM una remera especialemnte diseñada para la ocasión.

También amigos de Monito entregaron a su hija dos ramos de flores que llevaban como ofrenda para dejar en el memorial y luego los pedalistas siguiendo a los compañeros de trabajo de Camargo ataron crespones negros en el poste que soporta la primera bicicleta blanca de Mendoza.

El día acompañó con un sol brillante y la cordillera de Los Andes nevada de fondo.