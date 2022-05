La Lepra volvió al triunfo en el Malvinas Argentinas

Que no fue un buen partido, nadie lo discute, que no hubo ni clara superioridad ni que se jugara mejor que en los partidos anteriores, pero Independiente Rivadavia ganó, es lo que necesitaba para romper una racha adversa de dos caidas consecutivas y si la anterior fue empate, totalizaba tres partidos sin ganar y se sabe, una victoria acomoda las cargas. Será otro el ánimo para el partido que viene de los Azules cuando visiten en Tandil a Santamarina.

Repasamos la tabla de posiciones jugadas 15 fechas, el campeón asciende en forma directa, y los ubicados del 2do al 13er puesto juegan un Reducido por el segundo ascenso.

Belgrano de Córdoba 35, San Martín de Tucumán 29, Brown de Adrogué 27, Chacarita Juniors 26, Chaco For Ever, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Instituto de Córdoba y Estudiantes de Rio Cuarto 24, Deportivo Madryn 23, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Quilmes y Almagro 22, Agropecuario 21, Brown de Puerto Madryn y Riestra 20, Deportivo Maipú, San Martín de San Juan, Almirante Brown, Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 18, Alvarado de Mar del Plata 17, Atlanta 16, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Telmo 15, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero 14, Témperley 13, Flandria y Güemes de Santiago del Estero 12, Sacachispas 11, Ferro Carril Oeste y Villa Dálmine 10, Tristán Suárez y Santamarina de Tandil 9.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 1

Leandro Finochieto, Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Mauro Maidana; Agustín Verdugo, Gustavo Turraca, Diego Tonetto y Lucas Ambrogio; Franco Coronel y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Eladio Ramos x Ambrogio, Hernán Ruben x Tonetto, Emiliano Endrizzi x Coronel, Sebastián Navarro x Verdugo.elson Sosa.

Gol: PT 47' L. Ambrogio (IR).

Atlético Rafaela: 0

Julio Salva; Juan Galetto, Guido Milán, Agustín Bravo y Jonás Aguirre; Emiliano Romero y Facundo Soloa, Gonzalo Lencina, Marco Borgnino y Ayrton Portillo; Claudio Bieler. DT: Gonzalo Del Bono./ Cambios: Jonatan Fleita x Aguirre, Gonzalo Alassia x Galetto, Alex Luna x Romero, Guillermo Funes x Marco Borgnino, Agustín Costamagna x Agustin Bravo.

El Gol: PT 47: L. Ambrogio de penal (IR).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: Malvinas Argentinas

Fotos Prensa Independiente Rivadavia

