El Lobo mendocino se despidió del sueño del ascenso

Semifinales Reducido, Gimnasia 0- Estudiantes Bs As 1

Fue la mejor campaña de Gimnasia y Esgrima desde que juega en la principal categoría del ascenso, pero no alcanzó, llegó lejos, estuvo a un paso de jugar la final para acompañar a Belgrano de Córdoba a Primera, pero no pudo, solo un gol habría cambiado la historia, pero ese gol no llegó nunca.

Condicionado por el 0-1 en la ida al Lobo le faltó precisión, generó pero no concretó y no supo aprovechar ni la localía ni la ventaja deportiva, solo un gol, ganar por la mínima diferencia lo depositaba en la final, pero ese gol no llegó y para colmo en las postrimerías del match llegó el lapidario gol de la visita que provocó el escándalo.

Lo efusivo del relato del gol de una transmisión partidaria de Esttudiantes de Buenos Aires y con los ánimos caldeados -pero para nada justificable- motivó la reacción de algunos hinchas babosos, comenzaron a llover proyectiles y bombas de estruendo por lo que el árbitro suspendió el partido, despues del gol "pincha" el juego no se reanudó, tras pedir seguridad al Jefe del operativo, el colegiado tenía intenciones de proseguir el juego, pero en ese momento, al parecer una piedra impactó en la cabeza del juez asistente Ruben Bustos y ahí si y teniendo en cuenta que faltaban pocos minutos se suspendió el partido en forma definitiva, triste telón para la buena campaña del conjunto mensana que merecía otra despedida a pesar del resultado adverso y la eliminación.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Tomás Giménez; Diego Mondino, Joaquín Varela y Franco Meritello; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Bruno Liuzzi y Fernando Bersano; Santiago Solari y Matías Nouet; Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Lucas Arce, Mariano Barbieri y Leandro Cicolini por Meritello, Garrido y Galeano, Germán Rivero por Nouet, Tomás Asprea por Liuzzi.

Estudiantes de Buenos Aires: 1

Lucas Bruera; Delfor Minervino, Juan Cruz Randazzo, Stefano Brundo y Lautaro Lusnig; Kevin González, Sebastián Mayorga, Nicolás Pelaitay y Enzo Acosta; Facundo Castelli y Facundo Pereyra. DT: Walter Otta./ Cambios: Iván Safarana por González, Alan Cantero y Franco Lonardi por Pereyra y Acosta, Tomás Bolzico por Castelli, Diego López por Mayorga.

Goles: ST: 43: Cantero (EBA)

Arbitro: Pablo Dovalo

Expulsado: Lusnig

Estadio Victor Legrotaglie

Prensa Gimnasia y Esgrima