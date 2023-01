Nuevos desafíos para la flamante gestión del Colegio de Arquitectos

Además, Leticia Martínez dio precisiones acerca de un objetivo concreto que será de gran utilidad, no solo para los profesionales arquitectos, sino también para toda la comunidad y que se puede convertir en un leading case para toda la Argentina.

Al respecto de las propuestas que trae esta nueva conducción, la presidenta afirmó "Bueno, en principio hacer un Colegio para todos los arquitectos, ya venimos trabajando desde las propuestas, en haber abierto a que intervengan sobre todo muchos profesionales que nunca se ha acercado al Colegio, eso ya está bueno de entrada porque tienen una mirada que no está viciada de la institución, que a todos los que hemos pasado, incluso yo, que estuve hace dos periodos atrás en el Colegio, y uno ya tiene un know how, que por una parte está bueno, porque ya sabes de qué se trata, qué cosas se pueden hacer y qué cosas por ahí no tanto... Pero también está bueno incorporar otras miradas que siempre refresca, porque la mirada del que está fuera de la institución, siempre es una mirada descongestionada y con una necesidad que se vive por afuera y realmente requiere que, en este caso la única institución que tenemos, que nuclea a todos los arquitectos, tome cartas en ciertos asuntos, se involucre, trate de dar algún punto de vista, opine, y tratar de que esa opinión sea válida", explica la arquitecta.



Escuchá la entrevista completa a continuación