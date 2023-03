El Lobo mendocino no pudo con el Patrón: Cero a cero

Esta invicto es cierto, pero de local todavía no puede ganar Gimnasia y Esgrima. No perder no es todo, máximo cuando la diferencia en esta categoría es sumando puntos de local, de a tres, no de a uno, por eso el simpatizante se retiró disconforme del estadio mensana.

Es dificil ganar sin patear demasiado seguido al arco contrario por más que se recuerde dos disparos que dieron en los maderos en los pies de Bruno Nasta. Tiene juego asociado, llega merodeando al área pero ahi se diluye favoreciendo a las defensas rivales.

De Patronato, campeón de la Copa Argentina, uno de los que jugará la Copa Libertadores de América no debe llamarse engaño, es un plantel nuevo lejos de aquellas proezas del Patrón apenas hace unos pocos meses.

En la próxima fecha Gimnasia y Esgrima visitará a Güemes de Santiago del Estero.

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Brian Olivera; Facundo Nadalín, Benjamín Ortiíz, Maximiliano Padilla y Fernando Bersano; Santiago López, Lucas Villarruel, Rodrigo Castro y Robertino Seratto; Joan Juncos y Tadeo Marchiori. DT: Joaquín Sastre./ Cambios: Bruno Nasta x Castro, Ignacio Antonio x Marchiori, Alejandro Gutiérrez Arango x Nadalín, Agustín Herrera x Juncos, Pablo Ortega x Villarruel.

Patronato: 0

Julio Salvá; Matías Ruiz Díaz, Cristian González, Lucas Kruspzky, Facundo Cobos; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Domingo, Juan Barinaga, Damián Arce; Juan Cruz Esquivel, Mateo Levato. DT: Walter Otta./ Cambios: Ignacio Russo Cordero x Esquivel, Nazareno Solís x Valdez Chamorro, Fabio Vázquez x Domingo, Enzo Díaz x Levato, Alexander Sosa x Barinaga.

Árbitro: Lucas Novelli Sanz.

Estadio: Victor Legrotaglie.