El mandatario, en su quinto informe a los sanluiseños acerca de la situación recibida por la gestión anterior, se refirió a uno de los hechos de corrupción “más indignos y vergonzosos que me toca transmitir”. Poggi explicó que “a partir de un trabajo coordinado entre diferentes áreas del gobierno, hemos desarticulado un hecho de corrupción que viene de años y que es violatorio de los derechos humanos de los pueblos originarios, una afrenta aberrante a la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos indígenas, reconocidos en nuestra constitución provincial”.

Poggi detalló que sobre finales de la gestión anterior, “el ex senador Sergio Freixes, junto a quien sería su secretaria privada, la Sra. Sofia Aguilera y el hijo del gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá Hijo, se hicieron designar Loncos del Pueblo Ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del Registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia”.

Para que se entienda, Freixes, su secretaria y el hijo del gobernador, se hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad Ranquel, sus riquezas y su tierra, se hicieron nombrar loncos, es decir, caciques.

El gobernador les informó a los sanluiseños que “la comunidad ranquel posee un campo, que deviene de ese reconocimiento constitucional, para explotación agrícola ganadera superior a las 66.000 hectáreas. De ese territorio y de sus riquezas productiva, Freixes, su secretaria y Alberto Rodríguez Saá hijo, se habían apropiado”.

En consecuencia, Fiscalía de Estado realizó la pertinente denuncia, “en la misma se da cuenta que ya desde el año 2017, Sergio Freixes era quien administraba todos los negocios de la comunidad Ranquel. De esta manera, desde el 2017, no tenían los ranqueles los derechos económicos, civiles y políticos sobre su territorio, lo tenía Freixes, según consta en la denuncia judicial”.

La investigación da cuenta que el 21 de abril del año 2020, el ministro de producción de la gestión anterior, Juan Lavandeira, firmó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, a favor de Sergio Freixes y otros, para que en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del “Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel”.

“El gobernador saliente permitió que mediante la escritura Nº 144, protocolizada por el escribano de gobierno de ese entonces, le quitó a la comunidad del Pueblo Nación Ranquel, la autonomía y decisión sobre su territorio”, explicó.

Los ranqueles desde hace más de seis años perdieron la potestad de su territorio y de sus recursos económicos. Freixes fue quien manejó su coparticipación y aportes especiales recibidos, fue quien intervino en el manejo y arrendamiento para los más de 8000 vacunos y 120 caballos que, según organismos oficiales, habría en ese campo.

Entre los meses de marzo de 2022 y julio de 2023 las cuentas que manejo Freixes tuvieron un movimiento de dinero que ascendió al monto de $283.399.813. Los manejos de esos fondos, son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera de la Nación, ante la sospecha de posible lavado de dinero.

“Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos Loncos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50.000.000. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50.000.000”

Poggi remarcó “Estamos dando cumplimiento al artículo 11 bis de nuestra constitución y al convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales”, reconocido en nuestra carta magna provincial, que determina en su Art. 17, inc 3 que “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ello”.

“Por todas estas irregularidades, es que en el día de la fecha he instruido a la jefa de la Dirección de Personería Jurídica que intervenga al Pueblo Nación Ranquel, restituyendo a Víctor Baigorria, perteneciente a la comunidad Ranquel, como Lonco normalizador de la comunidad originaria. Acompañado por el doctor Darío Oviedo y el médico veterinario Carlos Amondarain”, anunció el mandatario.

Ya en el cierre de su informe explicó que la Justicia está actuando “a partir de la denuncia penal que hemos formulado desde Fiscalía de Estado”.

“Hemos dictado las medidas administrativas y jurídicas tendientes a proteger las tierras y bienes que hasta hoy eran saqueados a la comunidad originaria y al Estado provincial también. Parece mentira, se utilizó una causa noble, destinada a una justa reparación histórica, repite el atropello de sometimiento y saqueo que se intentaba reparar.

Siempre les digo que “La plata que nos falta se la llevó la corrupción y los aprovechados del Estado, hoy además les digo, al pueblo de la Nación Ranquel, le estamos sacando la mano de encima, de los aprovechados que los explotaban y oprimían”.

El lonco Víctor Baigorria contó también que “Freixes alquilaba parte del campo y no rendía cuentas, él dice que sí rendía, pero al Gobierno. Nosotros no sabíamos nada”, afirmó. “Nunca pude llegar al exgobernador, siempre me cerraron las puertas. Yo estaba preocupado y le quería contar que me estaban falsificando la firma”, explica.

Fueron tiempos amargos, que quiere dejar atrás. Por delante, se abre una esperanza y Baigorria lo sabe, está ansioso por comunicarle las novedades a sus vecinos, a quienes lo eligieron como lonco. “Vamos a ver qué pasa ahora, es algo nuevo. Acá somos todos laburantes. Estoy contento porque fui desde el primer momento a contarles la verdad a los funcionarios del nuevo gobierno y me tendieron la mano, esto es un bien para la comunidad”, cierra con confianza, aunque sabe que queda un largo camino por recorrer para recuperar la confianza luego de años de maltrato.