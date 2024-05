San Luis: colecta voluntaria de sangre en el Hospital Carrillo

El ministerio de Salud, a través del Banco de Sangre, llevará adelante una colecta voluntaria en el Hospital Central ‘Doctor Ramón Carrillo’. Será este viernes 24, de 8:30 a 11:30, y está abierta a toda la comunidad.

Para ser donante se deben cumplir ciertos requisitos esenciales: deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no padecer enfermedades transmisibles por sangre. Es importante que los que asistan estén en buen estado de salud. Además, no es necesario asistir en ayunas. Se pueden consumir infusiones como mate, té o jugos azucarados previamente, pero no alimentos lácteos, ya que pueden interferir en el proceso de donación.

Donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar vidas. Las donaciones de sangre son esenciales para atender a pacientes en situaciones de emergencia, como cirugías u otras condiciones médicas graves. Desde el Ministerio explicaron que es importante que las reservas de sangre se mantengan constantes para garantizar que siempre haya disponibilidad en los hospitales.