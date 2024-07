Teatro en El Círculo para grandes y chicos

Estas vacaciones de invierno tienen un especial preparado de teatro en El Círculo para que grandes y chicos disfruten de una manera diferente.

La propuesta se desarrollará entre el 9 y el 21 de julio y cuenta con la producción de Fozco Producciones y Elenco El Globo.

Las vacaciones son una ocasión para aprovechar las opciones teatrales en familia, para eso en las instalaciones del Teatro El Círculo en Olegario V. Andrade 510, Ciudad de Mendoza, hay una propuesta imperdible que Facundo Fozco y Elenco El Globo ponen en escena un ciclo teatral destinado para niños y grandes.

Las entradas ya están a la venta por AndesTicket o a través de Mercado Pago, comunicándose al 2634567565.

Para los más chicos

Entre el 9 y el 14 de julio, a las 15, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de “Lo que oculta la capa roja”, una historia muy divertida en la que grandes y chicos conocerán el detrás de escena de dos clásicos que marcaron la infancia de muchos: Caperucita Roja y Hansel y Gretel.

Con un giro en los personajes, la propuesta invita a los espectadores a descubrir que los personajes no son lo que parecen.

En escena aparece el lobo feroz que tiene su ocupación y no es precisamente la de comer personas; una caperuza no tan inocente; una bruja que ocupa su magia para otros fines; ¡Hansel y Gretel que no se quedan con un simple rumor y un héroe algo sospechoso!.

La propuesta, dirigida por Sol Jiménez y Andrea Cortéz. Con la actuación de Victoria Amarfil, Sol Jiménez, Andrea Cortéz, Lucas Segreti, Facundo Fozco y Ezequiel Ribas.

Para los amantes de las comedias

Otra de las propuestas que se presentará en el ciclo es ¿Qué harían sin mi?, de Hugo Marcos, con dirección de Facundo Fozco. La propuesta se pondrá en escena el viernes 12 de julio a las 21.30. La obra fue seleccionada para el festival de Teatro en la Ciudad de México 2024.

Se trata de una propuesta teatral que presenta la historia de una ama de casa, Ana, que en tono de comedia, de enredo y equívocos hará que el espectador reflexione sobre las prioridades en la vida, los sueños cumplidos y por cumplir, los primeros amores y la posibilidad de barajar y dar de nuevo para poder encontrar esa vida que, por diferentes circunstancias, quedó relegada.

En medio de esta misión, esta mujer entiende que nunca es tarde para volver a empezar y a la vez se replantea ¿Qué harían sin mi?.

La obra cuenta con los protagónicos de: Facundo Fozco (Ana), Adolfo Ramírez (Juan), Sol Jiménez (Victoria), Federico Bustos (Federico), Andrea Cortez (Beba), Guillermo Oliva (Elviz).

Los adeptos a este género también podrán disfrutar de “Mi mujer es el plomero”, de Hugo Marcos, con dirección de Facundo Fozco y Gustavo Adolfo Ramirez. La obra se presentará el sábado 13 de julio, a las 21 y los espectadores conocerán la historia de Nico, quien perdió a su mujer hace dos años.

Una extraña durmiendo en su living. Una pérdida de agua en su departamento, un plomero muerto.

A esto se suma Mariana -la chica que hoy le interesa- y la madre del mismo.

Actúan: Malena Molina, Emanuel Rad, Sol Jiménez Álvarez, Viviana Manzanares, Federico Bustos y Evangelina Argüello.

Para los fanáticos de las comedias-policiales

Finalmente, el ciclo cierra con la presentación de Sangre en los tacones, de Humberto Robles. La propuesta se pondrá en escena los domingos 14 y 21 de julio, a las 21.

Dirigida por Facundo Fozco y Andrea Cortez, cuenta con la participación de Andrea Cortez, Guillermo Oliva, Kiana Mackenzie, Adolfo Ramírez y la actuación especial de Celia Astargo.

La obra pone en escena una serie de asesinatos que tienen aterrorizada a la Ciudad de Mendoza.

Un matrimonio con dificultades cae en la ruina y Pocha tendrá que soportar, la obsesión del marido de pagar sus deudas. Esta obstinación los llevará a que ocurra una tragedia dentro de la familia

Una fanática religiosa, un plomero desempleado, un policía corrupto. Todos ellos conviven en una mezcla exacta y necesaria.