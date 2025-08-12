Fin de semana largo a puro tango en Guaymallén

Habrá Audiencia del Parque Solar Agua del Toro Mendoza
Mendoza convoca audiencia pública virtual el 14 de agosto para evaluar el Parque Solar Agua del Toro, un proyecto de Genneia con 180 MW de energía renovable.
Eventos12/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El encuentro provincial “Guaymallén Tango” tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc el domingo 17 de agosto, en la Sala Armando Tejada Gómez. Actuarán destacados elencos mendocinos.
La Municipalidad de Guaymallén organiza el primer encuentro de tango a nivel provincial, el domingo 17 de agosto, a las 20h, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José). El evento promete ser una verdadera fiesta para los amantes del género, con la participación de elencos municipales y academias privadas que exhibirán su talento y pasión en un espectáculo de altísimo nivel artístico.
“Guaymallén Tango” contará con la presencia de los elencos oficiales de Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras, así como de destacadas academias privadas como Estudio Cano-Morel, Compañía de Tango del Este Arte en Movimiento, Agrupación Volver Tango y Compañía Taura Tango. La variedad y calidad de los elencos participantes proponen un espectáculo inolvidable para el público.
La entrada al evento es gratuita y por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.
En el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad de Mendoza se dan cita los mejores exponentes del ajedrez provincial en una competencia de alto nivel
El 13 de agosto, la Plaza Italia se llena de cultura italiana con arte, música, gastronomía y propuestas interactivas para toda la comunidad.
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.
Una jornada para aprender a manejar mejor el dinero, consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.
Las competencias deportivas abarcan distintas disciplinas como patinaje artístico, ciclismo, saltos hípicos, karting, enduro, fútbol entre otros.
Una agenda para toda la familia con precios súper accesibles, además quienes quieran asistir pueden sacar sus entradas de manera digital
A partir de las 21 horas, los asistentes vivirán una experiencia inmersiva que promete una noche inolvidable llena de emociones y grandes canciones.
Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados; cuotas sin interés y promociones especiales por el Día del niño.
Los de Rodeo de la Cruz y los de Las Heras ganaron sus cuatro partidos y se perfilan como los grandes protagonistas. San Martin y Universitario juegan hoy.
Mercado Libre reportó resultados mixtos en el segundo trimestre del año: si bien los ingresos superaron las expectativas el beneficio por acción bajó por "mayor carga impositiva y pérdidas cambiarias netas".
La comun pondrá en funcionamiento un nuevo espacio de lactancia en el Centro de Salud N°8 de Russell, que se suma a la Sala de Lactancia ya existente en el Edificio Municipal.
El camión circulaba con 30 toneladas de cuarzo por la Ruta Nacional N° 141, cuando a la altura de Caucete fue controlado por los gendarmes. Se dirigía a Mendoza.