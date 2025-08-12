Paso Cristo Redentor Habilitado

Fin de semana largo a puro tango en Guaymallén

Con la actuación de destacados elencos mendocinos la Sala Armando Tejada Gómez promete ser una fiesta para los amantes del género. Entrada gratuita

Eventos12/08/2025

guaymallen tango_Mesa de trabajo 1El encuentro provincial “Guaymallén Tango” tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc el domingo 17 de agosto, en la Sala Armando Tejada Gómez. Actuarán destacados elencos mendocinos.

La Municipalidad de Guaymallén organiza el primer encuentro de tango a nivel provincial, el domingo 17 de agosto, a las 20h, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José). El evento promete ser una verdadera fiesta para los amantes del género, con la participación de elencos municipales y academias privadas que exhibirán su talento y pasión en un espectáculo de altísimo nivel artístico.

“Guaymallén Tango” contará con la presencia de los elencos oficiales de Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras, así como de destacadas academias privadas como Estudio Cano-Morel, Compañía de Tango del Este Arte en Movimiento, Agrupación Volver Tango y Compañía Taura Tango. La variedad y calidad de los elencos participantes proponen un espectáculo inolvidable para el público.

La entrada al evento es gratuita y por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.

