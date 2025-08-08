Tomar el control de tus finanzas con educación financiera
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.Eventos08/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Tras una pausa de varios años, uno de los eventos gastronómicos y solidarios más emblemáticos de la provincia vuelve a escena: La Noche de los Chefs. La experiencia, que reúne a destacados cocineros de Mendoza y del país, regresará con una propuesta renovada y con el mismo espíritu solidario que la convirtió en un clásico.
Organizado por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) y a total beneficio de su labor, el evento celebrará su 22° edición durante la primavera de 2025, en fecha y lugar que se anunciarán próximamente.
Un regreso con más fuerza
El presidente de AMEM, Juan Carlos Meca, confirmó el regreso y destacó:
“Estamos muy comprometidos en este regreso y apostamos a redoblar su atractivo. Queremos que La Noche de los Chefs vuelva a ser una marca registrada de Mendoza y que refleje el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.
Objetivo solidario
Como en todas sus ediciones, la recaudación será destinada a mejorar la atención y rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. En esta oportunidad, los fondos se utilizarán para renovar y actualizar la infraestructura y tecnología de la sede de AMEM.
La institución atiende a más de 150 pacientes y ofrece rehabilitación física integral, con servicios de hidroterapia, kinesioterapia, fonoaudiología y tratamientos para diversas patologías como Parkinson, ACV, miopatías, secuelas de trauma encefálico y enfermedades reumatológicas discapacitantes.
Una experiencia para disfrutar y ayudar
En su edición número 22, La Noche de los Chefs reunirá a chefs destacados y bodegas de la región, ofreciendo una experiencia gastronómica única. La organización promete una propuesta innovadora que recuerde lo mejor de sus ediciones pasadas, pero con un impulso renovado.
