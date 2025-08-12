La Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza convocó a una audiencia pública para el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Parque Solar Agua del Toro, que la empresa Genneia planea construir en San Rafael, al Sur de la provincia.

La instancia se celebrará el 14 de agosto de 2025 a las 10 horas, de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el formulario disponible en el sitio oficial, con plazo límite hasta el 13 de agosto a las 23:59. El enlace de acceso se enviará únicamente a quienes completen correctamente el proceso de inscripción.

El objetivo de la convocatoria es promover la participación de personas físicas o jurídicas, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, interesadas o potencialmente afectadas por el proyecto. La documentación relevante, que incluye la Manifestación General de Impacto Ambiental y los dictámenes técnicos, se encuentra disponible en este enlace.

Quienes deseen realizar exposiciones orales, presentar peritos, testigos o documentación durante la audiencia deberán indicarlo en el formulario. Si se actúa en representación de organismos públicos o privados, será necesario acreditar la representación enviando la documentación al correo [email protected].

El Parque Solar Agua del Toro es uno de los proyectos de generación renovable más ambiciosos de Mendoza, con una inversión estimada de más de 180 millones de dólares. Contará con una potencia instalada de 180 MW y producirá alrededor de 542.000 MWh anuales de energía limpia, suficiente para abastecer a miles de hogares.

La obra se emplazará en un predio de 500 hectáreas sobre la Ruta Nacional 150, en el distrito 25 de Mayo, y se prevé que entre en operación en el segundo trimestre de 2026. Tendrá unos 335.000 paneles fotovoltaicos bifaciales montados sobre seguidores solares móviles de un eje, lo que permitirá captar radiación directa y reflejada, optimizando la generación de energía hasta un 10 % adicional.



