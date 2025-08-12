Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 en Mendoza

Habrá Audiencia del Parque Solar Agua del Toro Mendoza
La Ciudad de Mendoza será sede del Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 este próximo fin de semana largo. La propuesta es para particiar de una nueva edición del certamen más importante del calendario provincial. El encuentro se desarrollará los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349.
Organizado por la Federación Mendocina de Ajedrez, el torneo reunirá a los principales referentes del ajedrez local y estará abierto a jugadores de todas las edades y categorías, sin distinción de género.
La propuesta promete un fin de semana de competencia intensa y partidas de alto nivel, consolidando a la Ciudad como escenario de grandes eventos deportivos.
Las inscripciones son abiertas y aranceladas y se realizan de manera online a través de un formulario y quienes quieran anotarse todavía están a tiempo de hacerlo.
Viernes 15 de agosto
14:30 h → 1ª ronda
18:00 h → 2ª ronda
Estimado fin: 21:30 horas
Sábado 16 de agosto
09:00 h → 3ª ronda
14:00 h → 4ª ronda
18:00 h → 5ª ronda
Estimado fin: 21:30 horas
Domingo 17 de agosto
09:00 h → 6ª ronda
14:00 h → 7ª ronda
Estimado fin: 17:30 horas
