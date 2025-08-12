Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 en Mendoza

La Ciudad de Mendoza será sede del Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 este próximo fin de semana largo. La propuesta es para particiar de una nueva edición del certamen más importante del calendario provincial. El encuentro se desarrollará los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349.

Organizado por la Federación Mendocina de Ajedrez, el torneo reunirá a los principales referentes del ajedrez local y estará abierto a jugadores de todas las edades y categorías, sin distinción de género.

La propuesta promete un fin de semana de competencia intensa y partidas de alto nivel, consolidando a la Ciudad como escenario de grandes eventos deportivos.

Las inscripciones son abiertas y aranceladas y se realizan de manera online a través de un formulario y quienes quieran anotarse todavía están a tiempo de hacerlo.

Cronograma del torneo

Viernes 15 de agosto

14:30 h → 1ª ronda

18:00 h → 2ª ronda

Estimado fin: 21:30 horas

Sábado 16 de agosto

09:00 h → 3ª ronda

14:00 h → 4ª ronda

18:00 h → 5ª ronda

Estimado fin: 21:30 horas

Domingo 17 de agosto

09:00 h → 6ª ronda

14:00 h → 7ª ronda

Estimado fin: 17:30 horas