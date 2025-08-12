Paso Cristo Redentor Habilitado

Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 en Mendoza

En el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad de Mendoza se dan cita los mejores exponentes del ajedrez provincial en una competencia de alto nivel

Eventos12/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

unnamed (10)La Ciudad de Mendoza será sede del Campeonato Mendocino Absoluto de Ajedrez 2025 este próximo fin de semana largo. La propuesta es para particiar de una nueva edición del certamen más importante del calendario provincial. El encuentro se desarrollará los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Gimnasio Municipal Nº 3, ubicado en Ayacucho 349.

Organizado por la Federación Mendocina de Ajedrez, el torneo reunirá a los principales referentes del ajedrez local y estará abierto a jugadores de todas las edades y categorías, sin distinción de género.

La propuesta promete un fin de semana de competencia intensa y partidas de alto nivel, consolidando a la Ciudad como escenario de grandes eventos deportivos.

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones son abiertas y aranceladas y se realizan de manera online a través de un formulario y quienes quieran anotarse todavía están a tiempo de hacerlo. 

Cronograma del torneo

Viernes 15 de agosto
14:30 h → 1ª ronda
18:00 h → 2ª ronda
Estimado fin: 21:30 horas

Sábado 16 de agosto
09:00 h → 3ª ronda
14:00 h → 4ª ronda
18:00 h → 5ª ronda
Estimado fin: 21:30 horas

Domingo 17 de agosto
09:00 h → 6ª ronda
14:00 h → 7ª ronda
Estimado fin: 17:30 horas

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Mercado Libre

Envíos gratuitos en Brasil afecta a Mercado Libre

Redacción CuyoNoticias
Economía11/08/2025

Mercado Libre reportó resultados mixtos en el segundo trimestre del año: si bien los ingresos superaron las expectativas el beneficio por acción bajó por "mayor carga impositiva y pérdidas cambiarias netas".

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email