Mendoza: regresa La Noche de los Chefs solidaria
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.
El 13 de agosto, la Plaza Italia se llena de cultura italiana con arte, música, gastronomía y propuestas interactivas para toda la comunidad.Eventos11/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este miércoles 13 de agosto, de 10:00 a 12:30 hs, la Plaza Italia (25 de Mayo y San Lorenzo) de ciudad de Mendoza será el escenario de la tercera edición de “Ferragosto in Piazza Italia”, una muestra educativa y cultural que rinde homenaje a la herencia italiana con arte, música, gastronomía y actividades para toda la comunidad.
Organizado por la Escuela Italiana XXI Aprile, el Consulado Italiano en Mendoza y la Ciudad de Mendoza, el encuentro contará con la participación de estudiantes que presentarán sus trabajos para acercar las tradiciones italianas a vecinos y visitantes. Entre las propuestas habrá exposiciones artísticas, presentaciones musicales, demostraciones culinarias y espacios participativos para todas las edades.
Una tradición con historia
El Ferragosto es una festividad italiana que se celebra cada 15 de agosto. Originalmente marcaba el final de las labores agrícolas y, con el tiempo, se asoció a la conmemoración de la Asunción de la Virgen María. Hoy es una fecha de encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.
En 2023, la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento legislativo a este evento por su valor cultural y su aporte a la identidad mendocina, fortaleciendo los lazos con la comunidad italiana que contribuyó al desarrollo local.
La entrada es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía, así como a instituciones educativas de nivel primario y secundario.
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.
Una jornada para aprender a manejar mejor el dinero, consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.
Las competencias deportivas abarcan distintas disciplinas como patinaje artístico, ciclismo, saltos hípicos, karting, enduro, fútbol entre otros.
Una agenda para toda la familia con precios súper accesibles, además quienes quieran asistir pueden sacar sus entradas de manera digital
A partir de las 21 horas, los asistentes vivirán una experiencia inmersiva que promete una noche inolvidable llena de emociones y grandes canciones.
En agosto habrá una nueva campaña de recolección de envases vacíos promoviendo prácticas sustentables en el manejo de residuos agrícolas en Maipú
La Capital Internacional del Vino arranca con nuevas propuestas para los nuevos visitantes. Tardes de Gloria, trekking, vinerías, chocolate, bici y mucho más
La ciudad de La Punta se prepara para recibir a profesionales y entusiastas para explorar y compartir experiencias del turismo en la región de Cuyo
Tres imputados en San Luis seguirán detenidos por 90 días acusados de robo doblemente agravado en Tilisarao. Investigación en curso.
Choque entre camiones en la Curva del Yeso dejó una mujer atrapada. El tránsito fue interrumpido y la víctima fue rescatada con estado estable
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.