Este miércoles 13 de agosto, de 10:00 a 12:30 hs, la Plaza Italia (25 de Mayo y San Lorenzo) de ciudad de Mendoza será el escenario de la tercera edición de “Ferragosto in Piazza Italia”, una muestra educativa y cultural que rinde homenaje a la herencia italiana con arte, música, gastronomía y actividades para toda la comunidad.

Organizado por la Escuela Italiana XXI Aprile, el Consulado Italiano en Mendoza y la Ciudad de Mendoza, el encuentro contará con la participación de estudiantes que presentarán sus trabajos para acercar las tradiciones italianas a vecinos y visitantes. Entre las propuestas habrá exposiciones artísticas, presentaciones musicales, demostraciones culinarias y espacios participativos para todas las edades.

Una tradición con historia

El Ferragosto es una festividad italiana que se celebra cada 15 de agosto. Originalmente marcaba el final de las labores agrícolas y, con el tiempo, se asoció a la conmemoración de la Asunción de la Virgen María. Hoy es una fecha de encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.

En 2023, la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento legislativo a este evento por su valor cultural y su aporte a la identidad mendocina, fortaleciendo los lazos con la comunidad italiana que contribuyó al desarrollo local.

La entrada es gratuita y está abierta a toda la ciudadanía, así como a instituciones educativas de nivel primario y secundario.