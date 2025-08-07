Tomar el control de tus finanzas con educación financiera

Fin de semana en San Juan a puro deporte
Una jornada para aprender a manejar mejor el dinero, consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.Eventos07/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Durante la jornada, se llevarán a cabo charlas y talleres adaptados a distintos públicos, con contenidos diseñados especialmente para emprendedores, mujeres, jóvenes, adolescentes y público en general. La propuesta apunta a brindar conocimientos útiles, aplicables en la vida cotidiana, y consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.
Será el próximo 9 de septiembre en la Nave Cultural de la ciudad de Mendoza, esta capacitación imperdible: “Educación Financiera para tu Vida”, es un evento gratuito destinado a todas las personas que quieran mejorar su relación con el dinero y adquirir herramientas prácticas para tomar decisiones financieras informadas.
Las exposiciones estarán a cargo de Elena Alonso, más conocida como Elena Financiera en el mundo de las redes sociales, es CEO y cofundadora de Emerald Capital y estará a cargo de las charlas y talleres sobre cómo tomar mejores decisiones financieras y alcanzar las metas económicas a corto y largo plazo.
La actividad, organizada por Emerald Capital junto a la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia. Las charlas serán de acceso libre y gratuito, con inscripción previa completando un formulario. Cada exposición tendrá un cupo de 500 personas.
Además de su valor educativo, esta iniciativa se enmarca en una visión más amplia que busca fortalecer el desarrollo económico de la Ciudad de Mendoza. Acercar la educación financiera a distintos sectores de la población no solo mejora la toma de decisiones individuales, sino que también contribuye a construir una comunidad más preparada para afrontar los desafíos que presentan los distintos contextos económicos.
"Mi pasión es ayudarte a tomar el control de tu situación financiera para que puedas canalizar las decisiones financieras personales y las de tu empresa. Creo firmemente en el poder del conocimiento y la educación financiera para empoderarte a tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas económicas", dice la carta de presentación de Elena Alonso.
Uno de los grandes atractivos será un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá a los participantes experimentar cómo funcionan los mercados financieros y aprender conceptos básicos de una forma dinámica y entretenida.
La jornada tiene como principal objetivo potenciar la educación financiera como herramienta de inclusión y desarrollo personal, promoviendo decisiones económicas más informadas y conscientes.
11 a 12:30. "Educación financiera para tu futuro". Charla para estudiantes
13:30 a 15. "Emprendé con tus finanzas como aliados". Charla para emprendedores
16 a 17.30. "Sin excusas: tomá el control de tus finanzas". Charla para mujeres
18.30 a 20. "Las finanzas no son una opción". Charla para público en general
