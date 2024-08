Boleto escolar en San Juan: correo avisará al beneficiario

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que ya comenzó el proceso de activación del beneficio del Boleto Escolar y Docente en la Tarjeta Sube.

Lo primero que hay que saber es que, tras recibir el mail de confirmación con la aprobación del beneficio, el usuario debe esperar 48 a 72 horas hábiles para que se acredite efectivamente el beneficio en su tarjeta.

Para que esto ocurra correctamente, cumplido el plazo mencionado, el usuario debe acercarse a un TAS cercana y pasar la tarjeta, o bien activar este beneficio a través de un celular con NFC. Esta primera activación es fundamental para que el beneficio impacte de manera directa en la tarjeta registrada a nombre del beneficiario (estudiante o docente).

Es importante tener en consideración que el beneficio es individual e intransferible. Esto quiere decir que, sólo los estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, y los docentes en actividad que hayan sido acreditados como tales (es decir, que hayan aparecido en las nóminas de la educación privada y pública) podrán gozar del descuento.

El mail que llegará a las casillas de correo que fueron declaradas por las personas que se inscribieron al beneficio será el siguiente:

En caso de que, en el lapso de una semana, el usuario no reciba el mail de aprobación y no vea acreditado el beneficio en la tarjeta (luego de haber pasado por una TAS o de haber activado la tarjeta en un celular con NFC) podrás enviar un mail a [email protected] para informar tu situación particular.

Para no caer en estafas, es importante que el usuario tenga conocimiento de que el Ministerio de Gobierno NO solicitará dinero extra.