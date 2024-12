La Ciudad llevó adelante una nueva audiencia de juicio con la intervención del Jurado Vecinal, figura que puso en marcha el municipio y que posibilita que vecinos y vecinas de la capital sancionen distintas conductas que incumplan el Código de Convivencia.

En esta audiencia, llevada a cabo este lunes en el Honorable Concejo Deliberante, se evaluó el accionar de un hotel, ubicado en calle Julio Leónidas Aguirre, que sacó sus residuos fuera de horario, hecho que está penado por la ordenanza 2903/88 y sus normas complementarias, y además cometió otra infracción al depositarlos en la vía pública.

Esto ocurrió el 6 de septiembre pasado a las 11.45 cuando se constató la presencia de siete bolsas de residuos en la calle, sobre el frente del comercio. En ese momento se confeccionó el acta de infracción y se otorgó 10 días para emitir el descargo.

La ordenanza 2903/88 también dispone que la recolección de residuos para ese comercio está sujeta al cronograma general de zona este del territorio capitalino, quedando el mismo, en la obligación de:

Extraer los residuos únicamente después de las 21 horas.



Los días martes y sábados no se pueden extraer residuos dado que en esos días no hay recolección.

El volumen de extracción no puede en ningún caso superar las 3 bolsas de tamaño consorcio, en los días permitidos. Y finalmente, los días jueves son exclusivos para residuos secos reciclables.



El director de Asuntos Jurídicos del municipio, Lucas Boulin, presentó el caso al jurado vecinal, que estuvo compuesto por siete vecinos de la Ciudad que llegaron a esta instancia luego de haber sido seleccionados en un sorteo cuya base de datos es el padrón electoral de la Ciudad de Mendoza.

Después llegó un breve intermedio en el que los siete integrantes del jurado deliberaron acerca del hecho. Con la decisión tomada, los jurados ingresaron al recinto y el presidente leyó la resolución: por decisión de seis votos a favor y una abstención, se decidió encontrar responsable al infractor. Por este hecho, deberá pagar una multa de hasta 200 UP (unos 148 mil pesos).

Vale aclarar que no hubo representantes del comercio en la audiencia, teniendo en cuenta que ya había sido declarado en rebeldía ante su incomparecencia a una audiencia preparatoria, de la que fue debidamente notificado. También había sido avisado sobre esta audiencia final.

Esta figura de rebeldía no paraliza el proceso y el culpable puede ser pasible de un recargo de hasta el 50 por ciento de la sanción prevista.