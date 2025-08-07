Comenzó la venta de entradas para la Lepra y Boca

Circuito Mendocino de Natación Master 2025
Se trata de la 3ra fecha del encuentro y tendrá lugar este sábado en el Gimnasio Municipal Nº 1. Contará con la participación de más de 200 nadadores.
El partido se jugará el domingo 17 de agosto (Dia del Niño) a las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas y con público de ambas parcialidades.Deportes07/08/2025Deportes CuyoNoticias
Esta vez no se tendrá que hablar de "neutrales" al haberse permitido el ingreso de hinchas visitantes, Independiendiente recibirá a Boca Juniors en el Malvinas Argentinas con hinchas locales y de Boca, eso si, los Azules serán mayoría igual ya que no habrá lugares para los Xeneizes en las plateas descubiertas.
Obviamente que al estar oficializada la presencia de la hinchada visitante no habrá prohibición para que ingresen con camisetas y toda lo que identifique al club, es decir gran parte del estadio estará cubierto de azul y amarillo, se espera una jugosa recaudación, no solo por los simpatizantes que lleguen de Buenos Aires sino también de provincias cercanas.
La expectativa es enorme desde ya, a pesar que todavía debe jugarse la 4ta fecha donde Independiente Rivadavia se presenta en La Plata para enfrentar a Estudiantes, en tanto Boca en la Bombonera jugará el sábado frente a Racing, otro añejo clásico del futbol argentino.
Más allá del resultado que ambos consigan en esta fecha hay mucho en juego para el duelo entre la Lepra y los Xeneizes, el equipo de Berti está en franca levantada con el objetivo de meterse en clasificación a la Copa Sudamericana y Boca, ya se sabe, siempre es noticia y más aún ahora que lleva un histórico record de partidos sin ganar.
Los tickets se pueden adquirir a través del sitio web Access Fan con los siguientes valores:
Popular: $40.000
- Platea descubierta: $60.000
- Platea techada: $80.000
*50% de descuento para menores de 14 años
Popular: $40.000
- Platea techada: $80.000
*50% de descuento para menores de 12 años
Faltan 10 dias para el choque, todavía faltan detalles, conocer quien será el árbitro del partido, cuando llegará Boca a Mendoza y en que hotel se hospedará, cual será el ánimo de uno u otro según como terminen sus partidos, la lepra este jueves en La Plata ante Estudiantes y Boca en la Bombonera el sábado con Racing, ´pero igual es un partido muy esperado.
En otro orden el plantel azul ya se encuentra en la ciudad de las diagonales para el partido frente al Pincha en el estadio Jorge Luis Hirschi y en principio Independiente Rivadavia saldria a la cancha con este equipo: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti./ Árbitro: Sebastián Zunino
Para ir "calentando el ambiente" los hinchas de Independiente Rivadavia estarán presentes esta noche en el Bautista Gargantini, si bien el equipo juega de visitante en La Plata, se han organizado para ver el partido en la Catedral en pantalla gigante
Ingreso gratis para socios con DNI físico. Entrada general: $7.000 a través de Accessfan. INGRESO: Jueves 7/08 a las 20hs. (Partido desde las 21:00hs.) Servicio gastronómico disponible. Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas.
