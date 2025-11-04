Ferrari deslumbró en las calles de San Juan

El característico rugido de los motores italianos se hizo sentir en San Juan. Una treintena de Ferraris recorrió las principales avenidas de la Capital Provincial como parte de la caravana Ferrari Norte 2025. Miles de sanjuaninos salieron a las calles para admirar los icónicos vehículos deportivos de la legendaria marca de Maranello.

Desde el Villicum hasta el corazón sanjuanino

El punto de partida fue el Circuito San Juan Villicum, donde las máquinas fueron preparadas para iniciar el recorrido urbano. Desde allí, avanzaron por Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín, trazando un itinerario que combinó velocidad, precisión y espectáculo visual.

A lo largo del trayecto, los vehículos pasaron frente al Centro Cívico y el Parque de Mayo, dos íconos de la ciudad. En cada esquina, cientos de personas filmaron, fotografiaron y aplaudieron el paso de los autos deportivos, que relucían bajo el sol cuyano con sus característicos tonos rojos, amarillos y negros.

Pasión y admiración sobre ruedas

El evento se convirtió en una verdadera fiesta para los amantes del automovilismo. Familias enteras se ubicaron sobre las veredas, mientras que otros siguieron el recorrido en motocicletas o bicicletas. Los organizadores destacaron la respuesta del público, que acompañó con respeto y entusiasmo a los conductores de los vehículos de lujo.

El desfile cerró su paso urbano en el Hotel Del Bono Park, donde las Ferraris quedaron expuestas brevemente antes de ser resguardadas. Muchos curiosos se acercaron al lugar para continuar tomando fotos y observar de cerca modelos históricos y modernos, desde los clásicos deportivos de los años 80 hasta las versiones más recientes con tecnología híbrida.

Escala previa en un paisaje único

Antes de llegar al Villicum, la caravana había pasado por el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los sitios más emblemáticos de la provincia. Allí, los automóviles fueron protagonistas de una sesión fotográfica y grabaciones promocionales en un entorno natural de gran valor paisajístico.

Los visitantes aprovecharon la parada para disfrutar de un almuerzo regional, con productos típicos del norte sanjuanino. Posteriormente, retomaron la Ruta Nacional 150, atravesando el departamento de Jáchal hasta empalmar nuevamente con la Ruta Nacional 40, que los condujo de regreso al punto de partida.

Un recorrido que une provincias

El tour Ferrari Norte 2025 es parte de una travesía nacional que une distintas regiones del país. La caravana inició su recorrido en el norte argentino y continuará hacia Mendoza, donde completará su paso por el oeste cuyano. La partida desde San Juan está prevista para este miércoles 5 de noviembre a las 10:30 horas, desde el Hotel Del Bono Park.

La ruta hacia Mendoza incluirá paradas en puntos estratégicos para que los aficionados puedan disfrutar de los vehículos en movimiento y conocer más sobre la historia y la ingeniería detrás de la marca italiana.

Patrimonio mecánico en movimiento

Cada Ferrari que forma parte de la caravana representa una pieza de colección. Entre los modelos que circularon por las calles sanjuaninas se destacaron el Ferrari F8 Tributo, el 488 Pista, el Portofino, el Roma y varias unidades de la serie Spider. Estos autos, además de su valor estético, simbolizan la excelencia del diseño y la tecnología aplicada a la velocidad.

Los especialistas explicaron que todos los vehículos fueron trasladados especialmente para esta experiencia, con asistencia técnica y logística de un equipo profesional. La iniciativa busca promover el turismo y el intercambio cultural entre las provincias, combinando el atractivo automotor con la riqueza natural de cada región visitada.

Orgullo y repercusión

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del desfile. Vecinos, turistas y medios locales compartieron los mejores momentos del paso de la caravana por San Juan. En pocos minutos, las etiquetas relacionadas al evento se convirtieron en tendencia regional, reflejando el entusiasmo popular por el espectáculo.

Las autoridades provinciales destacaron la importancia del evento para la promoción turística y cultural, subrayando que la provincia ofrece escenarios ideales para producciones audiovisuales de gran nivel. Con el cierre de la jornada, San Juan volvió a vibrar al ritmo de los motores, en una muestra de pasión automovilística difícil de olvidar.



