160 deportistas sanjuaninos en los Binacionales Cristo Redentor

Peregrinación Leprosa rumbo a Córdoba para la final
Independiente Rivadavia jugará el partido más importante de su historia este miercoles, la final de la Copa Argentina, tendrá un impresionante acompañamiento.
Representarán la provincia en nueve disciplinas deportivas a disputarse en la región de Maule en Chile. Habrá delegaciones de San Luis, Mendoza y CórdobaDeportes04/11/2025Periodistas CuyoNoticias
160 deportistas sanjuaninos representarán a San Juan en los Juegos Binacionales en Chile, la competencia se realizará en la región de Maule entre el 9 y 15 de noviembre. Los competidores de San Juan estarán en nueve disciplinas deportivas, tanto en rama femenina como masculina.
Con sede en Maule, la actividad para los atletas de la provincia de San Juan se divide de la siguiente manera:
- Hándbol femenino y masculino, al igual que ciclismo en sus ambas ramas, se realizará en Curicó.
- En Talca se presentará en atletismo, natación, básquet, tenis y tenis de mesa, en sus ambas ramas.
- Taekwondo masculino y femenino, al igual que Vóley en sus dos ramas se jugará en la región de Linares.
El viaje de la delegación sanjuanina hacia el vecino país será el sábado 8 de noviembre, programada su salida para las 21:00 horas, llegando el domingo 9 en horas de la mañana, teniendo el desayuno y posteriormente el almuerzo. En horas de la siesta hay recepción y acreditación de delegaciones.
Las competencias comenzarán el lunes 10 de noviembre a partir de las 9:00 horas, extendiéndose la competencia hasta el viernes 14, mientras que el sábado 15 a la mañana emprenderán el regreso a la provincia.
Recordamos que en los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor, participan cuatro regiones chilenas: Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule, cuatro provincias argentinas: Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis.
Fadep, Guaymallén y Argentino comandan las posiciones, en tanto en el regional los Condores de Rusell y los académicos de San José también lideran su grupo.
Godoy Cruz y San Martin de San Juan empataron cero a cero y faltando dos fechas ambos siguen complicados, aunque el Tomba con una luz de ventaja.
El Tiburón venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia y salió de la última posición para escaparle al descenso, triunfo que obliga hora al Tomba y al Verdinegro.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Un hombre de 70 años perdió la vida luego de que su auto volcara y cayera a una acequia en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, en Maipú.
El ciclo Entre Copas: Edición Terroir regresa el viernes 7 de noviembre con una propuesta que combina vino, gastronomía y paisaje en el Mirador del piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel.
El exclusivo Chozos Resort celebró la obtención de una Llave Michelin, el nuevo reconocimiento internacional que distingue a los mejores hoteles del mundo, con una cena íntima en su restaurante Barro Cocina.
Del 3 al 5 de noviembre, el Gobierno provincial y el Banco Nación lanzan promociones para compra de indumentaria y otros rubros, con 50% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.