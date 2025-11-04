160 deportistas sanjuaninos en los Binacionales Cristo Redentor

160 deportistas sanjuaninos representarán a San Juan en los Juegos Binacionales en Chile, la competencia se realizará en la región de Maule entre el 9 y 15 de noviembre. Los competidores de San Juan estarán en nueve disciplinas deportivas, tanto en rama femenina como masculina.

Con sede en Maule, la actividad para los atletas de la provincia de San Juan se divide de la siguiente manera:

- Hándbol femenino y masculino, al igual que ciclismo en sus ambas ramas, se realizará en Curicó.

- En Talca se presentará en atletismo, natación, básquet, tenis y tenis de mesa, en sus ambas ramas.

- Taekwondo masculino y femenino, al igual que Vóley en sus dos ramas se jugará en la región de Linares.



El viaje de la delegación sanjuanina hacia el vecino país será el sábado 8 de noviembre, programada su salida para las 21:00 horas, llegando el domingo 9 en horas de la mañana, teniendo el desayuno y posteriormente el almuerzo. En horas de la siesta hay recepción y acreditación de delegaciones.

Las competencias comenzarán el lunes 10 de noviembre a partir de las 9:00 horas, extendiéndose la competencia hasta el viernes 14, mientras que el sábado 15 a la mañana emprenderán el regreso a la provincia.

Recordamos que en los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor, participan cuatro regiones chilenas: Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule, cuatro provincias argentinas: Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis.