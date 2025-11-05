Estefanía Banini estará 3 días en un campus en Luján de Cuyo

Estefanía Banini estará 3 días en Luján de Cuyo, en un Campus Formativo para jóvenes mujeres futbolistas desde los 8 años.

El 26, 27 y 28 de diciembre, en medio de sus breves vacaciones en la Provincia, la histórica número 10 de la Selección Argentina transmitirá todo su bagaje de experiencia y conocimientos durante tres jornadas en las instalaciones del Club Banco Mendoza.

Organizado por Kick Ball Stars y la propia Estefanía Banini, será el primer evento especialmente dedicado al fútbol femenino y constará de 3 días de entrenamientos técnicos, convivencia y actividades de formación dentro y fuera de la cancha.

A los 35 años, Estafania Banini aún está vigente en el Levante Badalona de España y encabezará este espacio para potenciar y desarrollar el talento joven de Mendoza y otros puntos del país.

La inscripción al Campus de Estefanía Banini incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos y un diploma para todas las participantes con el único requisito de ser mayor de 8 años.

Estefanía Banini tiene 35 años, juega en el Levante de España, fue una verdadera pionera del fútbol femenino en Mendoza y tiene una larga trayectoria profesional en la que pasó por Chile, Estados Unidos y distintos equipos de España como Valencia y Atlético de Madrid.

Galardonada a nivel internacional, Estefi jugó 53 partidos internacionales con la Selección argentina. Ha participado de dos mundiales y 4 ediciones de la Copa América, además de haber sido incluida en el equipo ideal de la historia del fútbol continental.

El Campus Formativo de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa son posibles gracias al invalorable apoyo de empresas a instituciones que apuestan por el deporte tales como Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.











