Tres punteros en el Clausura de Liga Mendocina

Liga Mendocina de Futbol

19na fecha Torneo Clausura

Fadep 5 (Sevillano 3, Ruggeri, Fernández)

AMU}F 0

Argentino 2 (Moyano, Villalobos)

Guaymallén 0

Murialdo 0

San Martin 0

Maipú 7 (Barrera 4, Sánchez 2, Rigazzi)

Rodeo del Medio 1 (Abarza)

Godoy Cruz 4 (Nuñez, Flores, Rodriguez, Allende)

Eva Perón 4 (Aguilera 2, González, Casro)

Luján 4 (Suraci 2, Mazzolo, Zapata)

Luzuriaga 0

Independiente 4 (Morales, Olivares, Cruzate, Zalazar)

Gutierrez 0

CEC 3 (Avila 2, Laino)

Universitario 0

Huracán 3 (Dieli 2, Rossi)

Lavalle 2 (Flores 2)

UNCuyo 4 (Isgró 2, Flores, Mairone)

Beltrán 3 (Cataldo, Diaz, Rosales)

Gimnasia 3 (Olguín, Videla, Borruel)

Rivadavia 1 (Garay)

Talleres 3 (Barrios 3)

Chacras 4 (Ferrari 2, Peinado, Rodriguez)

Posiciones

Fadep, Guaymallen y Argentino 47, Luján 46, Huracan 42, Gimnasia 41, Andes Talleres 39, Beltrán 33, San Martin y Rivadavai 31,Godoy Cruz, Murialdo y Gutierrez 27, Chacras y UNCuyo 26 CEC 25, Maipu 23, Independiente 22, Eva Perón 21, Palmira y AMUF 20, Rodeo del Medio 17, Lavalle y Universitario 15, Luzuriaga 12.

Proxima fecha

AMUF- Andes Talleres/ Academia Chacras de Coria- Gimnasia y Esgrima/ Cento Deportivo Rivadavia-UNCuyo/ Fray Luis Beltrán - Huracán Las Heras/ Cicles Club Lavalle-CEC/ Universitario - Independiente Rivadavia/ Gutierrez-Palmira/ Luzuriaga-Godoy Cruz/ Eva Perón-Maipú/ Rodeo del Medio- Leonardo Murialdo/ San Martin- Argentino/ Guaymallén- Fundación Amigos FADEP

Regional (2da fecha)

Argentino 3 (E.Lucero 2, I. Guzmán) - Arenas Raffo 0

La Dormida 0- Fadep 2 (Martin, Dellarrolle)

Malargüe 0- Ferro Carril Oeste 0

Huracán de San Rafael 1 (Cascón)- Rincón del Atuel 0

Villa Atuel 1 (Illanes)- Vialidad Nacional 0

Pacifico 2 (Olmedo, Vignolo) - Pedal 1 (Lorenzo)

Volantes Unidos 0- Eugenio Bustos 2 (Farinha, Ponce)