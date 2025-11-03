Tres punteros en el Clausura de Liga Mendocina

Deslucido clásico cuyano con mucho en juego
Godoy Cruz y San Martin de San Juan empataron cero a cero y faltando dos fechas ambos siguen complicados, aunque el Tomba con una luz de ventaja.
Fadep, Guaymallén y Argentino comandan las posiciones, en tanto en el regional los Condores de Rusell y los académicos de San José también lideran su grupo.Deportes03/11/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
19na fecha Torneo Clausura
Fadep 5 (Sevillano 3, Ruggeri, Fernández)
AMU}F 0
Argentino 2 (Moyano, Villalobos)
Guaymallén 0
Murialdo 0
San Martin 0
Maipú 7 (Barrera 4, Sánchez 2, Rigazzi)
Rodeo del Medio 1 (Abarza)
Godoy Cruz 4 (Nuñez, Flores, Rodriguez, Allende)
Eva Perón 4 (Aguilera 2, González, Casro)
Luján 4 (Suraci 2, Mazzolo, Zapata)
Luzuriaga 0
Independiente 4 (Morales, Olivares, Cruzate, Zalazar)
Gutierrez 0
CEC 3 (Avila 2, Laino)
Universitario 0
Huracán 3 (Dieli 2, Rossi)
Lavalle 2 (Flores 2)
UNCuyo 4 (Isgró 2, Flores, Mairone)
Beltrán 3 (Cataldo, Diaz, Rosales)
Gimnasia 3 (Olguín, Videla, Borruel)
Rivadavia 1 (Garay)
Talleres 3 (Barrios 3)
Chacras 4 (Ferrari 2, Peinado, Rodriguez)
Fadep, Guaymallen y Argentino 47, Luján 46, Huracan 42, Gimnasia 41, Andes Talleres 39, Beltrán 33, San Martin y Rivadavai 31,Godoy Cruz, Murialdo y Gutierrez 27, Chacras y UNCuyo 26 CEC 25, Maipu 23, Independiente 22, Eva Perón 21, Palmira y AMUF 20, Rodeo del Medio 17, Lavalle y Universitario 15, Luzuriaga 12.
AMUF- Andes Talleres/ Academia Chacras de Coria- Gimnasia y Esgrima/ Cento Deportivo Rivadavia-UNCuyo/ Fray Luis Beltrán - Huracán Las Heras/ Cicles Club Lavalle-CEC/ Universitario - Independiente Rivadavia/ Gutierrez-Palmira/ Luzuriaga-Godoy Cruz/ Eva Perón-Maipú/ Rodeo del Medio- Leonardo Murialdo/ San Martin- Argentino/ Guaymallén- Fundación Amigos FADEP
Argentino 3 (E.Lucero 2, I. Guzmán) - Arenas Raffo 0
La Dormida 0- Fadep 2 (Martin, Dellarrolle)
Malargüe 0- Ferro Carril Oeste 0
Huracán de San Rafael 1 (Cascón)- Rincón del Atuel 0
Villa Atuel 1 (Illanes)- Vialidad Nacional 0
Pacifico 2 (Olmedo, Vignolo) - Pedal 1 (Lorenzo)
Volantes Unidos 0- Eugenio Bustos 2 (Farinha, Ponce)
Godoy Cruz y San Martin de San Juan empataron cero a cero y faltando dos fechas ambos siguen complicados, aunque el Tomba con una luz de ventaja.
El Tiburón venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia y salió de la última posición para escaparle al descenso, triunfo que obliga hora al Tomba y al Verdinegro.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia es un clásico regional.
Ambas obras recuperaron su valor artístico y cultural gracias a un trabajo intenso de restauración, trabajos apuntan a la preservación del patrimonio cultural.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Alumnos, docentes y exalumnos de la Escuela Secundaria de Arte N°2 “Nicolás Antonio de San Luis” y de la Escuela N°98 “Gobernador Santos Ortiz” participaron este jueves de una salida educativa urbana en bicicleta.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.
El Tiburón venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia y salió de la última posición para escaparle al descenso, triunfo que obliga hora al Tomba y al Verdinegro.