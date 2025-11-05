Torneo de Natación por el 116° Aniversario de Regatas

Estefanía Banini estará 3 días en un campus en Luján de Cuyo
Con una gran asistencia de público y jornadas de destacadas competencias, finalizó el Torneo Internacional de Natación por el 116° Aniversario del Club Mendoza de Regatas. El evento reunió a más de 300 nadadores provenientes de distintos puntos de Argentina y Chile, consolidándose como uno de los certámenes más importantes del calendario deportivo regional.
1° – Club Mendoza de Regatas
2° – Club Peñalolén (Chile)
3° – Stade Français (Chile)
En esta edición, que contó con el especial acompañamiento de la Ciudad de Mendoza, el Club Mendoza de Regatas se consagró campeón. El segundo lugar, en tanto, fue para el Club Peñalolén y el tercero para Stade Français, ambos de Chile.
Desde el club, destacaron la participación de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de otras instituciones de gran trayectoria deportiva, entre ellas; Peñalolén, Colina Natación, Stade Français, Estadio Español, Regatas Santa Fe, Stadio Italiano, Universidad Católica, Universidad Católica del Maule, Talca, Andes Club, Ausonia (San Juan), Sparta, ENJB, Petroleros YPF, Andes Talleres.
La entidad del Lago agregó en un comunicado: "Gracias a cada nadador, entrenador, familia y equipo por acompañarnos en esta nueva celebración de nuestro aniversario. ¡Seguimos construyendo historia juntos!"
