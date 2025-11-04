Peregrinación Leprosa rumbo a Cordoba para la final

No solo saldrán ómnibus de Mendoza, tambien autos particulares y hasta habrá un vuelo chárter, todo leproso de ley quiere estar presente en cancha de Instituto de Córdoba para la final de la Copa Argentina, que bonus track y no es un dato menor tambien entrega la clasificación a la Copa Libertadores.

Solidaridad azul: Se ha creado un espacio pidiendo al hincha que tenga un lugar en su vehículo pueda llevar a otro simpatizante azul, a través de las redes sociales está el contacto. En cancha de "La Gloria", precisamente eso, la Gloria es lo que busca Independiente Rivadavia en la misma provincia donde consiguió el ascenso a Primera hace dos años.

Comunicado para socios con Pack Finalista

El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa a todos los socios que adquirieron el Pack Finalista —que incluye viaje ida y vuelta, entrada y almuerzo— que, por disposición de la Policía de Córdoba, el almuerzo previsto en el camping ha sido suspendido.

Por este motivo, la salida de los micros se reprograma para las 4:00 a.m. desde el Club Sportivo Independiente Rivadavia (Av. Las Tipas), manteniéndose el resto de las condiciones del viaje sin modificaciones.

Asimismo, recordamos que las entradas serán entregadas al inicio del viaje. Agradecemos la comprensión, el compromiso y el aliento de todos los leprosos que acompañan al equipo en esta final histórica.

Avión exclusivo a la final

Incluye: Vuelo (Ida y vuelta) + entrada para la final Valor: $800.000 (Pago por transferencia) $1.000.000 (Financiamiento en 3 cuotas): Itinerario: martes 4 a las 14hs y el regreso el jueves 6 a las 10hs.

Locura total por una entrada

Precios de las entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

Popular: $60.000/ Platea: $90.000

En el estadio de Instituto de Córdoba no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.

Los hinchas Azules estuvieron más de 40 horas esperando para comprar su tiquet, la venta comenzaba el lunes pero desde el domingo mismo, e incluso algunos desde el sábado hacian la vigilia para no quedar afuera. Familias enteras, grupos de amigos, hombres, mujeres, grandes y chicos todos en Avenida Las Tipas cantando y alentando desde ya (el partido se jugará el miercoles a las 21 en el estadio Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba.

Hay muchisimo malestar ya que solo le dieron 7.500 entradas a Independiente Rivadavia y 8.000 a Argentinos Juniors, desde la organización señalaron que el espacio para los pulmones (separación de una hinchada de la otra) hizo que se redujera la capacidad del estadio. El enojo en Mendoza es que Independiente Rivadavia, tambien en Córdoba, pero en el Mario Kempes metió casi 20.000 almas la tarde que se consagró campeón de la Primera Nacional ante Almirante Brown consiguiendo el ascenso a Primera División.

Esta tarde quedarán habilitadas las boleterías en el mismo lugar en el horario de 14 a 20 para socios y no socios, el remanente de entradas a disposición. En todos los casos, la presentación del DNI físico es obligatoria. Los precios son los siguientes:

Popular: $60.000

Platea: $90.000



