Peregrinación Leprosa rumbo a Cordoba para la final

Tres punteros en el Clausura de Liga Mendocina
Fadep, Guaymallén y Argentino comandan las posiciones, en tanto en el regional los Condores de Rusell y los académicos de San José también lideran su grupo.
Independiente Rivadavia jugará el partido más importante de su historia este miercoles, la final de la Copa Argentina, tendrá un impresionante acompañamiento.Deportes04/11/2025Deportes CuyoNoticias
No solo saldrán ómnibus de Mendoza, tambien autos particulares y hasta habrá un vuelo chárter, todo leproso de ley quiere estar presente en cancha de Instituto de Córdoba para la final de la Copa Argentina, que bonus track y no es un dato menor tambien entrega la clasificación a la Copa Libertadores.
Solidaridad azul: Se ha creado un espacio pidiendo al hincha que tenga un lugar en su vehículo pueda llevar a otro simpatizante azul, a través de las redes sociales está el contacto. En cancha de "La Gloria", precisamente eso, la Gloria es lo que busca Independiente Rivadavia en la misma provincia donde consiguió el ascenso a Primera hace dos años.
El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa a todos los socios que adquirieron el Pack Finalista —que incluye viaje ida y vuelta, entrada y almuerzo— que, por disposición de la Policía de Córdoba, el almuerzo previsto en el camping ha sido suspendido.
Por este motivo, la salida de los micros se reprograma para las 4:00 a.m. desde el Club Sportivo Independiente Rivadavia (Av. Las Tipas), manteniéndose el resto de las condiciones del viaje sin modificaciones.
Asimismo, recordamos que las entradas serán entregadas al inicio del viaje. Agradecemos la comprensión, el compromiso y el aliento de todos los leprosos que acompañan al equipo en esta final histórica.
Incluye: Vuelo (Ida y vuelta) + entrada para la final Valor: $800.000 (Pago por transferencia) $1.000.000 (Financiamiento en 3 cuotas): Itinerario: martes 4 a las 14hs y el regreso el jueves 6 a las 10hs.
Precios de las entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia
Popular: $60.000/ Platea: $90.000
En el estadio de Instituto de Córdoba no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.
Los hinchas Azules estuvieron más de 40 horas esperando para comprar su tiquet, la venta comenzaba el lunes pero desde el domingo mismo, e incluso algunos desde el sábado hacian la vigilia para no quedar afuera. Familias enteras, grupos de amigos, hombres, mujeres, grandes y chicos todos en Avenida Las Tipas cantando y alentando desde ya (el partido se jugará el miercoles a las 21 en el estadio Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba.
Hay muchisimo malestar ya que solo le dieron 7.500 entradas a Independiente Rivadavia y 8.000 a Argentinos Juniors, desde la organización señalaron que el espacio para los pulmones (separación de una hinchada de la otra) hizo que se redujera la capacidad del estadio. El enojo en Mendoza es que Independiente Rivadavia, tambien en Córdoba, pero en el Mario Kempes metió casi 20.000 almas la tarde que se consagró campeón de la Primera Nacional ante Almirante Brown consiguiendo el ascenso a Primera División.
Esta tarde quedarán habilitadas las boleterías en el mismo lugar en el horario de 14 a 20 para socios y no socios, el remanente de entradas a disposición. En todos los casos, la presentación del DNI físico es obligatoria. Los precios son los siguientes:
Godoy Cruz y San Martin de San Juan empataron cero a cero y faltando dos fechas ambos siguen complicados, aunque el Tomba con una luz de ventaja.
El Tiburón venció 3 a 1 a Independiente Rivadavia y salió de la última posición para escaparle al descenso, triunfo que obliga hora al Tomba y al Verdinegro.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
El otro rival del departamenteo, Argentino cayó ante Fadep y lo alcanzó en la segunda posición, quedaron dos partidos suspendidos, resolverá el Tribunal.
Destacada participación de la delegación en la competencia que reunió a los mejores exponentes de Tai Chi Chuan y Shuai Jiao (lucha china) de todo el mundo.
Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia es un clásico regional.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Se realiza en Valparaíso el Foro Nacional de la Bicicleta, centrado en dos ejes, conexión y seguridad, repensar la ciudad desde la bicicleta
Un hombre de 70 años perdió la vida luego de que su auto volcara y cayera a una acequia en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, en Maipú.
