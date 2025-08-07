Paso Cristo Redentor Habilitado

La Sociedad Dante Alighieri Mendoza ofrece curso de italiano

La entidad convoca a los interesados en aprender el idioma, en un curso cuatrimestral que se impartirá en el Convento de la Merced.

07/08/2025

dante alighieri cursosEl curso es presencial y comienza el próximo 18 de agosto, los lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 hs, en el Convento de la Merced, Padre Vásquez 150 de Maipú.  

A los asistentes se les hará entrega de certificado ADA, emitido por Dante Alighieri Roma. Y habrá un beneficio del 10% descuento para quienes tomen el curso presencial en Maipú.
 

