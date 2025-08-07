La Sociedad Dante Alighieri Mendoza ofrece curso de italiano

Yoga por los Caminos del Vino invita a encender el fuego interno
En temporada invernal, la experiencia que ofrece yoga en bodegas continúa su circuito con cuatro fechas más en nuevos escenarios y prácticas indoor.
La entidad convoca a los interesados en aprender el idioma, en un curso cuatrimestral que se impartirá en el Convento de la Merced.
El curso es presencial y comienza el próximo 18 de agosto, los lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 hs, en el Convento de la Merced, Padre Vásquez 150 de Maipú.
A los asistentes se les hará entrega de certificado ADA, emitido por Dante Alighieri Roma. Y habrá un beneficio del 10% descuento para quienes tomen el curso presencial en Maipú.
Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.
Con propuestas para grandes y chicos, llega una nueva oportunidad para disfrutar en familia con una gran variedad de arte, música, danza y títeres.
En el Día de las Tropas de Montaña ellos cumplieron su misión, la patrulla argentina del Ejército hizo historia conquistando la cima del Monte Kun
Este miércoles y jueves el Hospital Español de Mendoza desarrolla diferentes actividades para la comunidad y el personal de salud, para concientización y promoción de la Lactancia Materna.