La Sociedad Dante Alighieri Mendoza ofrece curso de italiano

Maipú celebra a lo grande el Mes de la Niñez Redacción CuyoNoticias Sociedad 06/08/2025 Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.

Día del veterinario: el aliado en el cuidado de las mascotas Redacción CuyoNoticias Sociedad 06/08/2025 Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.

Alegría en Caucete con la nueva escuela de nivel inicial Periodistas CuyoNoticias Sociedad 06/08/2025 Ubicada en el barrio Pie de Palo el moderno edificio deja atrás los días de compartir aulas, horarios cruzados y espacios prestados de cientos de niños

San Luis: el proyecto contra la mora judicial es ley Redacción CuyoNoticias Sociedad 05/08/2025 La norma introduce herramientas concretas para acelerar los procesos judiciales, asegurar el cumplimiento de los plazos y garantizar el derecho a la justicia en tiempo razonable.

Expo agrotécnica reunirá a 1.500 alumnos en San Juan Periodistas CuyoNoticias Sociedad 05/08/2025 Este 6 de agosto se realiza el II Encuentro de Escuelas Agrotécnicas con muestra de animales, drones, charlas, tecnología y producción estudiantil.

Nueva edición del Paseo de Arte Los Corralitos Redacción CuyoNoticias Sociedad 05/08/2025 Con propuestas para grandes y chicos, llega una nueva oportunidad para disfrutar en familia con una gran variedad de arte, música, danza y títeres.