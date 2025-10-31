Otro corte de agua por obras en el Gran Mendoza

El próximo sábado 1 de noviembre, Aguas Mendocinas (AYSAM) continuará con una de las obras más importantes de los últimos años para optimizar el Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana de Mendoza. Los trabajos, que implicarán un corte general de agua desde las 4 de la mañana, forman parte de la segunda y última etapa del proyecto que mejorará la distribución del servicio hacia la Cuenca Alto Godoy.

Una obra histórica para el sistema de agua

Con una inversión superior a los USD 5,1 millones y financiamiento provincial, la obra ya alcanzó un avance del 76,93%. Beneficiará a más de 1.100.000 mendocinos de distintos puntos del Gran Mendoza.

Es la primera vez que AYSAM ejecuta una intervención integral que incluye la optimización tanto del sistema de macrodistribución como del sistema de macromedición. Ya se instalaron 10 caudalímetros y está en funcionamiento parcial una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, lo que permitirá administrar con mayor eficiencia los caudales provenientes de los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos.

Mejor distribución del agua

Esta mejora técnica permitirá derivar caudales de manera controlada y eficiente hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy, de acuerdo con las necesidades de cada zona. Para lograrlo, se instalarán válvulas especiales de regulación que optimizarán el flujo de agua potable.

El operativo contempla una serie de maniobras hidráulicas en los acueductos principales, con cortes en cañerías de 750, 900 y 1.100 milímetros de diámetro, además de la desvinculación de acueductos que conectan con Benegas, Potrerillos y Alto Godoy.

Zonas afectadas por el corte

El corte comenzará a las 4:00 del sábado y se extenderá durante toda la jornada, con una duración estimada de 12 a 15 horas.

Las zonas afectadas serán:

Ciudad de Mendoza: secciones 1° a 8° y barrio La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.



El servicio comenzará a restablecerse gradualmente entre 24 y 48 horas después de finalizadas las tareas, a medida que se recuperen las reservas y se realicen las purgas correspondientes en los acueductos.

Operativo especial y asistencia

Los trabajos estarán a cargo del personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. Durante la jornada, se dispondrán tres camiones aguadores destinados a abastecer hospitales, clínicas y centros de diálisis. La coordinación estará a cargo del Departamento de Apoyo Logístico de la empresa.

AYSAM recordó que estas tareas son esenciales para concluir una obra de gran impacto estructural que permitirá mejorar la calidad y la estabilidad del servicio de agua potable en toda el Área Metropolitana.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa pidió a los vecinos extremar el cuidado del agua potable antes y durante la jornada del corte, siguiendo una serie de medidas preventivas:

Mantener una reserva de agua embotellada, calculando al menos 2 litros por persona.

Preservar la reserva del tanque domiciliario y utilizarla con moderación durante el fin de semana.

Regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o riego.

Controlar posibles goteras y pérdidas en griferías e inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, todos los días del año.



Una mejora para el futuro

Con la finalización de esta segunda etapa, AYSAM cerrará el ciclo de cortes generales necesarios para concretar el proyecto de macrodistribución. La empresa destacó que esta inversión permitirá contar con un sistema más moderno, eficiente y preparado para acompañar el crecimiento urbano de Mendoza en los próximos años.

En los próximos meses, la compañía continuará con trabajos complementarios en las cámaras de regulación y monitoreo para asegurar un suministro más estable y equitativo en todos los sectores del Gran Mendoza.