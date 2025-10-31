Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa

Avanzan con nuevas forestaciones en San Luis y Paso Grande
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.
Guaymallén comienzó la pulverización de moreras para combatir la cochinilla harinosa como parte del Programa de Manejo Integral de Plagas de la Subdirección de Espacios Verdes de la comuna. Las tareas de fumigación se realizarán con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de morera (Morus alba) afectados en el distrito de Dorrego.
La pulverización se hará en el cuadrante comprendido por las calles Adolfo Calle, Dorrego, 25 de Mayo, Ejército de Los Andes (lateral Costanera), San Juan de Dios hasta cerrar el polígono en Adolfo Calle. Las labores tendrán lugar los días jueves 30/10, martes 04/11, jueves 06/11, de 22 a 6.
Si bien el aceite mineral emulsionable no es tóxico, es aconcejable que los vecinos tengan en cuenta:
Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso al hogar
Retirar objetos sensibles (ropa tendida, juguetes, utensilios de cocina, plantas en macetas cercanas al frente).
Proteger vehículos: de ser posible, guardarlos en cochera
Durante la fumigación
No transitar por la zona, especialmente niños, personas mayores o con problemas
Mantener a las mascotas dentro del hogar
Evitar el contacto directo: no permanecer debajo de los árboles mientras se pulveriza
Después de la fumigación
Esperar entre 2 y 4 horas antes de abrir ventanas o circular por la zona pulverizada
Lavar frutas y verduras de huertas cercanas como medida de precaución
Ventilar la vivienda a las dos horas
