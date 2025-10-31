Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa

Guaymallén comienzó la pulverización de moreras para combatir la cochinilla harinosa como parte del Programa de Manejo Integral de Plagas de la Subdirección de Espacios Verdes de la comuna. Las tareas de fumigación se realizarán con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de morera (Morus alba) afectados en el distrito de Dorrego.

La pulverización se hará en el cuadrante comprendido por las calles Adolfo Calle, Dorrego, 25 de Mayo, Ejército de Los Andes (lateral Costanera), San Juan de Dios hasta cerrar el polígono en Adolfo Calle. Las labores tendrán lugar los días jueves 30/10, martes 04/11, jueves 06/11, de 22 a 6.

Recomendaciones

Si bien el aceite mineral emulsionable no es tóxico, es aconcejable que los vecinos tengan en cuenta:

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso al hogar

Retirar objetos sensibles (ropa tendida, juguetes, utensilios de cocina, plantas en macetas cercanas al frente).

Proteger vehículos: de ser posible, guardarlos en cochera

Durante la fumigación

No transitar por la zona, especialmente niños, personas mayores o con problemas

Mantener a las mascotas dentro del hogar

Evitar el contacto directo: no permanecer debajo de los árboles mientras se pulveriza

Después de la fumigación

Esperar entre 2 y 4 horas antes de abrir ventanas o circular por la zona pulverizada

Lavar frutas y verduras de huertas cercanas como medida de precaución

Ventilar la vivienda a las dos horas