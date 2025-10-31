Paso Cristo Redentor Habilitado

Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa

Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego

Sociedad31/10/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

Cochinilla3Guaymallén comienzó la pulverización de moreras para combatir la cochinilla harinosa como parte del Programa de Manejo Integral de Plagas de la Subdirección de Espacios Verdes de la comuna. Las tareas de fumigación se realizarán con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de morera (Morus alba) afectados en el distrito de Dorrego.

La pulverización se hará en el cuadrante comprendido por las calles Adolfo Calle, Dorrego, 25 de Mayo, Ejército de Los Andes (lateral Costanera), San Juan de Dios hasta cerrar el polígono en Adolfo Calle. Las labores tendrán lugar los días jueves 30/10, martes 04/11, jueves 06/11, de 22 a 6.

Recomendaciones

Si bien el aceite mineral emulsionable no es tóxico, es aconcejable que los vecinos tengan en cuenta:

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso al hogar
Retirar objetos sensibles (ropa tendida, juguetes, utensilios de cocina, plantas en macetas cercanas al frente).
Proteger vehículos: de ser posible, guardarlos en cochera
Durante la fumigación
No transitar por la zona, especialmente niños, personas mayores o con problemas
Mantener a las mascotas dentro del hogar
Evitar el contacto directo: no permanecer debajo de los árboles mientras se pulveriza
Después de la fumigación
Esperar entre 2 y 4 horas antes de abrir ventanas o circular por la zona pulverizada
Lavar frutas y verduras de huertas cercanas como medida de precaución
Ventilar la vivienda a las dos horas

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
ablacion hosp carrillo 3

Éxito médico en San Luis: ablación con uso de tecnología 3D

Redacción CuyoNoticias
Salud28/10/2025

El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email