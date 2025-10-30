Paso Cristo Redentor Habilitado

Avanzan con nuevas forestaciones en San Luis y Paso Grande

La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.

Sociedad30/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
Upro-2
Upro-2

En esta oportunidad, el equipo de Arbolado de Espacios Públicos llevó adelante plantaciones en el predio de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) sede Centenario, en la ciudad de San Luis, y en la municipalidad de Paso Grande.

En total, se incorporaron 50 ejemplares de fresnos y acacia visco, además de especies florales que mejoran el paisaje y cumplen funciones clave como la regulación térmica, la protección del suelo y la purificación del aire.

visita bici casa de gobierno 3Estudiantes fueron de excursión en bici a Casa de Gobierno de San Luis

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de acciones no solo embellecen los espacios públicos, sino que también contribuyen a la salud ambiental y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.

Las tareas se enmarcan en un trabajo articulado con instituciones educativas y municipios, promoviendo la participación comunitaria en el cuidado de los ejemplares. Los árboles utilizados provienen de Viveros Provinciales, donde son producidos y preparados para su posterior traslado y plantación.

El organismo provincial también subrayó la importancia de vincular la forestación con la educación ambiental, para fortalecer la conciencia ciudadana sobre el valor de los árboles como aliados esenciales en la construcción de entornos más saludables y sostenibles.

Fuente y fotos: ANSL

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
ablacion hosp carrillo 3

Éxito médico en San Luis: ablación con uso de tecnología 3D

Redacción CuyoNoticias
Salud28/10/2025

El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email