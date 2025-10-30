Avanzan con nuevas forestaciones en San Luis y Paso Grande

Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa
Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.Sociedad30/10/2025Redacción CuyoNoticias
En esta oportunidad, el equipo de Arbolado de Espacios Públicos llevó adelante plantaciones en el predio de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) sede Centenario, en la ciudad de San Luis, y en la municipalidad de Paso Grande.
En total, se incorporaron 50 ejemplares de fresnos y acacia visco, además de especies florales que mejoran el paisaje y cumplen funciones clave como la regulación térmica, la protección del suelo y la purificación del aire.
Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de acciones no solo embellecen los espacios públicos, sino que también contribuyen a la salud ambiental y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.
Las tareas se enmarcan en un trabajo articulado con instituciones educativas y municipios, promoviendo la participación comunitaria en el cuidado de los ejemplares. Los árboles utilizados provienen de Viveros Provinciales, donde son producidos y preparados para su posterior traslado y plantación.
El organismo provincial también subrayó la importancia de vincular la forestación con la educación ambiental, para fortalecer la conciencia ciudadana sobre el valor de los árboles como aliados esenciales en la construcción de entornos más saludables y sostenibles.
Fuente y fotos: ANSL
