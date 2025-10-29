Irá a prisión un exfuncionario municipal por peculado

Pulverizan moreras para combatir la cochinilla harinosa
Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego
Se trata de un ex capataz de la municipalidad de Angaco, condenado a 4 años de prisión efectiva, por utilizar maquinaria y materiales de la comuna, para uso propio.Sociedad29/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El exfuncionario condenado a prisión efectiva de 4 años, es un ex capataz de la municipalidad de Angaco en la provincia de San Juan, quien utilizaba maquinaria y materiales de la comuna, para uso propio. La jueza Mónica Lucero, resolvió condenar a Facundo David Nievas a 4 años de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, como autor material del delito de peculado.
La magistrada declaró la culpabilidad del exfuncionario de la municipalidad de Angaco, a quien dispuso también inhabilitar en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Nievas, se desempeñaba como capataz general entre 2019 y 2023, además de ser empleado de planta permanente.
La investigación se inició en 2023 tras una denuncia presentada por el entonces secretario de Planificación, Obras y Servicios de la comuna, después de que los residentes de Las Tapias manifestaran quejas sobre la baja presión de agua.
Según la acusación, Nievas habría instruido a una cuadrilla de trabajadores para que utilizaran una retroexcavadora y caños del municipio, ejecutando de manera ilegal una conexión directa a su loteo privado.
De acuerdo a la causa, el nombrado habría realizado una conexión paralela y clandestina desde la red de agua potable municipal hacia un loteo de su propiedad.
El Ministerio Público había solicitado una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, respaldando la acusación con abundante prueba documental y testimonial.
Finalmente la jueza resolvió ordenar la prisión preventiva del imputado en la Comisaría 20º de policía de San Juan y su inmediato traslado penal hasta que la sentencia quede firme.
Guaymallén lleva adelante tareas de pulverización con aceite mineral emulsionable sobre ejemplares de Morus alba afectados en el distrito de Dorrego
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.
La Municipalidad sigue adelante con las acciones del Programa Amor Animal, que promueve la salud y el bienestar de perros y gatos en distintos barrios del departamento.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
La feria se realizará el 28 de octubre en Buenos Aires y reunirá bodegas que apuestan por el vino auténtico, sustentable y con identidad propia.
El INSEMI y la Dirección de Desarrollo Agropecuario completaron la fiscalización de cultivos en el Valle de Tulum y otros departamentos sanjuaninos.
La lista “Libre en Acción” ganó las elecciones del Colegio de Abogados de San Luis con el 47,47 % de los votos. Gabriel Alessandro fue reelecto presidente.
Ciudad de Mendoza, junto a la Bolsa de Comercio invitan a conocer "Un cielo profundo: Ultradistancias y Microscopías", muestra de arte que podrá disfrutarse hasta el 30 de enero de 2026 con entrada gratuita.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan