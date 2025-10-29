Paso Cristo Redentor Habilitado

Irá a prisión un exfuncionario municipal por peculado

Se trata de un ex capataz de la municipalidad de Angaco, condenado a 4 años de prisión efectiva, por utilizar maquinaria y materiales de la comuna, para uso propio.

Sociedad29/10/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

Angaco san juan

El exfuncionario condenado a prisión efectiva de 4 años, es un ex capataz de la municipalidad de Angaco en la provincia de San Juan, quien utilizaba maquinaria y materiales de la comuna, para uso propio. La jueza Mónica Lucero, resolvió condenar a Facundo David Nievas a 4 años de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, como autor material del delito de peculado. 

La magistrada declaró la culpabilidad del exfuncionario de la municipalidad de Angaco, a quien dispuso también inhabilitar en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Nievas, se desempeñaba como capataz general entre 2019 y 2023, además de ser empleado de planta permanente. 

La investigación se inició en 2023 tras una denuncia presentada por el entonces secretario de Planificación, Obras y Servicios de la comuna, después de que los residentes de Las Tapias manifestaran quejas sobre la baja presión de agua.
Según la acusación, Nievas habría instruido a una cuadrilla de trabajadores para que utilizaran una retroexcavadora y caños del municipio, ejecutando de manera ilegal una conexión directa a su loteo privado.

De acuerdo a la causa, el nombrado habría realizado una conexión paralela y clandestina desde la red de agua potable municipal hacia un loteo de su propiedad. 

El Ministerio Público había solicitado una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, respaldando la acusación con abundante prueba documental y testimonial.

Finalmente la jueza resolvió ordenar la prisión preventiva del imputado en la Comisaría 20º de policía de San Juan y su inmediato traslado penal hasta que la sentencia quede firme.

