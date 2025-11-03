Paso Cristo Redentor Habilitado

Maipú inaugura la primera escuela construida con fondos municipales

Se trata del primer edificio escolar financiado íntegramente con recursos propios, obra que fue entregada oficialmente a la DGE y que funcionará en el ciclo lectivo 2026.

Política03/11/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

escuela mpu 3El nuevo establecimiento de nivel secundario se ubica sobre la circunvalación J. A. Maza, entre Zapiola y Blanco Encalada, en el distrito General Gutiérrez. Posee 1.300 metros cuadrados cubiertos, un playón deportivo de 500 m² y sectores destinados a administración, aulas, servicios, patios y áreas de recreación.

educacionPresupuesto 2026: leve recuperación en educación, pero la inversión sigue en mínimos históricos

El intendente Matías Stevanato destacó el valor simbólico y social del proyecto “Hemos cumplido con el objetivo de entregarle a la comunidad de Maipú un nuevo edificio escolar. Ahora falta la otra parte, que es fundamental: construir la comunidad educativa de esta escuela”.

escuela mpu 2La iniciativa fue anunciada en 2022, en el marco del debate por la coparticipación de los fondos de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. En ese contexto, Stevanato subrayó que la medida respondía al crecimiento demográfico del departamento y a la necesidad de ampliar la infraestructura educativa.

“Más allá del mantenimiento de los edificios existentes, la matrícula escolar en Maipú está superpoblada. Necesitamos al menos cuatro nuevas escuelas para cubrir la demanda actual”, había señalado entonces el jefe comunal.
Con esta obra, el municipio reafirma su compromiso con la educación pública y la inclusión, ofreciendo más espacios de aprendizaje en un departamento que continúa creciendo, tal como reflejó el Censo Nacional 2022.

