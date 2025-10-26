El peronismo logra imponerse en San Juan

La Libertad Avanza ganó en San Luis
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
El frente Fuerza San Juan obtuvo el 34,41 % de los votos, seguido por Por San Juan (31,05 %) y La Libertad Avanza (26 %). De esta manera, las tres bancas que renueva la provincia serán ocupadas por Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi.
En el búnker peronista, la noche transcurrió entre la cautela y el entusiasmo. Con el correr de las horas, las caras largas se transformaron en sonrisas. “Al peronismo nunca hay que darlo por muerto”, expresó un dirigente histórico del partido en la sede de calle 25 de Mayo, donde volvieron los festejos después de varios años fuera del oficialismo.
El resultado significa un respiro para el justicialismo sanjuanino, que llegó dividido a los comicios tras la pulseada interna entre el uñaquismo y el giojismo. Finalmente, el sector de Sergio Uñac logró imponer a Andino como cabeza de lista.
En tanto, en el frente Por San Juan, donde el oficialismo provincial apostó fuerte por Fabián Martín, el balance fue agridulce. “El crecimiento en las últimas semanas de La Libertad Avanza nos complicó”, reconoció un operador del espacio. Si bien no lograron retener dos bancas como esperaban, conservaron la representación actual en Diputados, ya que solo ponían en juego un escaño.
Por su parte, en La Libertad Avanza prefirieron destacar el avance del espacio, que logró consolidarse como tercera fuerza provincial. A pesar de los escándalos nacionales y la derrota reciente en Buenos Aires, los libertarios celebraron mantenerse en competencia. “Este resultado nos deja en el ring”, señalaron fuentes partidarias tras confirmarse el ingreso de Abel Chiconi al Congreso.
Fuente: Diario de Cuyo
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza festejó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el respaldo al presidente Milei en todo el país.
Según las primeras estimaciones, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicaría en primer lugar, seguida por el Frente Justicialista Mendoza.
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior, la jornada se desarrollaba con normalidad en la mayoría de los distritos, con una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
El mandatario emitió su voto en la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” de la capital provincial. Llegó caminando desde su domicilio, acompañado por colaboradores, y aguardó su turno como un ciudadano más.
El ministro de Defensa y primer candidato de la alianza libertaria con Cambia Mendoza, Luis Petri, resaltó este domingo la relevancia de que los mendocinos concurran a las urnas.
Las bancas que se ponen en juego, hoy en manos de Unión por la Patria y Producción y Trabajo. Será la primera vez en que se utilice boleta única de papel
