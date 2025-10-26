El peronismo logra imponerse en San Juan

El frente Fuerza San Juan obtuvo el 34,41 % de los votos, seguido por Por San Juan (31,05 %) y La Libertad Avanza (26 %). De esta manera, las tres bancas que renueva la provincia serán ocupadas por Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi.

En el búnker peronista, la noche transcurrió entre la cautela y el entusiasmo. Con el correr de las horas, las caras largas se transformaron en sonrisas. “Al peronismo nunca hay que darlo por muerto”, expresó un dirigente histórico del partido en la sede de calle 25 de Mayo, donde volvieron los festejos después de varios años fuera del oficialismo.

El resultado significa un respiro para el justicialismo sanjuanino, que llegó dividido a los comicios tras la pulseada interna entre el uñaquismo y el giojismo. Finalmente, el sector de Sergio Uñac logró imponer a Andino como cabeza de lista.

En tanto, en el frente Por San Juan, donde el oficialismo provincial apostó fuerte por Fabián Martín, el balance fue agridulce. “El crecimiento en las últimas semanas de La Libertad Avanza nos complicó”, reconoció un operador del espacio. Si bien no lograron retener dos bancas como esperaban, conservaron la representación actual en Diputados, ya que solo ponían en juego un escaño.

Por su parte, en La Libertad Avanza prefirieron destacar el avance del espacio, que logró consolidarse como tercera fuerza provincial. A pesar de los escándalos nacionales y la derrota reciente en Buenos Aires, los libertarios celebraron mantenerse en competencia. “Este resultado nos deja en el ring”, señalaron fuentes partidarias tras confirmarse el ingreso de Abel Chiconi al Congreso.

