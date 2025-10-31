Paso Cristo Redentor Habilitado

Godoy Cruz avanza con el desarrollo habitacional Constituyentes III

El intendente recorrió el predio de la ex Bodega Campana y anunció la construcción del complejo habitacional, que formará parte del plan de recuperación urbana de este histórico sector del departamento.

Política31/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

costarelli bodega campanaEl proyecto contempla la construcción de viviendas sociales, además de la apertura de calles, instalación de cloacas, áreas de servicio y un centro comercial, en una superficie total de 37.000 m².

El intendente Diego Costarelli destacó que el avance fue posible gracias a un convenio público-privado, mediante el cual se destinaron 3.000 m² para viviendas sociales y 4.000 m² para mejorar la conectividad urbana. “Estamos avanzando con proyectos que generan más oportunidades para las familias de Godoy Cruz. Constituyentes III va a ofrecer soluciones habitacionales reales en un lugar que durante décadas estuvo olvidado”, afirmó el jefe comunal.

Infraestructura y conectividad

Las obras municipales ya ejecutadas y en proceso incluyen la apertura de las calles Azul y Matheu, nueva iluminación LED, red eléctrica, acequias, veredas, señalización, cloacas y carpeta asfáltica. Estas mejoras facilitarán la vinculación entre los barrios Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet I, II y III, además de descomprimir el tránsito del carril Sarmiento gracias a un nuevo acceso hacia Valle Grande.

158495698894e134930ddecb1f01e3c0e34ff2d7d5eAlcántara Hotel: encanto y tradición en Chacras

Un desarrollo integral

El plan también prevé áreas comerciales, espacios verdes, zonas recreativas y equipamiento comunitario, con el objetivo de consolidar un crecimiento urbano ordenado y sustentable. “Este tipo de iniciativas muestra los beneficios de trabajar juntos: el Estado garantizando el ordenamiento y los servicios, y el sector privado generando desarrollo y empleo”, agregó Costarelli.

La transformación del predio, que permaneció abandonado durante más de 60 años, representa un nuevo impulso para los barrios de Godoy Cruz, con más viviendas, mayor seguridad, mejor planificación urbana y nuevas oportunidades para la comunidad.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
monica becerra carlos almena

La Libertad Avanza ganó en San Luis

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.

candidatos san juan

El peronismo logra imponerse en San Juan

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lo más visto
ablacion hosp carrillo 3

Éxito médico en San Luis: ablación con uso de tecnología 3D

Redacción CuyoNoticias
Salud28/10/2025

El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email