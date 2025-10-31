Godoy Cruz avanza con el desarrollo habitacional Constituyentes III

Poggi asistió a la cumbre de Milei con gobernadores
El gobernador de San Luis participó del encuentro convocado por el presidente Javier Milei en Casa Rosada, donde se debatieron reformas clave para el país.
El intendente recorrió el predio de la ex Bodega Campana y anunció la construcción del complejo habitacional, que formará parte del plan de recuperación urbana de este histórico sector del departamento.
El proyecto contempla la construcción de viviendas sociales, además de la apertura de calles, instalación de cloacas, áreas de servicio y un centro comercial, en una superficie total de 37.000 m².
El intendente Diego Costarelli destacó que el avance fue posible gracias a un convenio público-privado, mediante el cual se destinaron 3.000 m² para viviendas sociales y 4.000 m² para mejorar la conectividad urbana. “Estamos avanzando con proyectos que generan más oportunidades para las familias de Godoy Cruz. Constituyentes III va a ofrecer soluciones habitacionales reales en un lugar que durante décadas estuvo olvidado”, afirmó el jefe comunal.
Infraestructura y conectividad
Las obras municipales ya ejecutadas y en proceso incluyen la apertura de las calles Azul y Matheu, nueva iluminación LED, red eléctrica, acequias, veredas, señalización, cloacas y carpeta asfáltica. Estas mejoras facilitarán la vinculación entre los barrios Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet I, II y III, además de descomprimir el tránsito del carril Sarmiento gracias a un nuevo acceso hacia Valle Grande.
El plan también prevé áreas comerciales, espacios verdes, zonas recreativas y equipamiento comunitario, con el objetivo de consolidar un crecimiento urbano ordenado y sustentable. “Este tipo de iniciativas muestra los beneficios de trabajar juntos: el Estado garantizando el ordenamiento y los servicios, y el sector privado generando desarrollo y empleo”, agregó Costarelli.
La transformación del predio, que permaneció abandonado durante más de 60 años, representa un nuevo impulso para los barrios de Godoy Cruz, con más viviendas, mayor seguridad, mejor planificación urbana y nuevas oportunidades para la comunidad.
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza festejó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el respaldo al presidente Milei en todo el país.
Según las primeras estimaciones, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicaría en primer lugar, seguida por el Frente Justicialista Mendoza.
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior, la jornada se desarrollaba con normalidad en la mayoría de los distritos, con una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan