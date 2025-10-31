Godoy Cruz avanza con el desarrollo habitacional Constituyentes III

El proyecto contempla la construcción de viviendas sociales, además de la apertura de calles, instalación de cloacas, áreas de servicio y un centro comercial, en una superficie total de 37.000 m².

El intendente Diego Costarelli destacó que el avance fue posible gracias a un convenio público-privado, mediante el cual se destinaron 3.000 m² para viviendas sociales y 4.000 m² para mejorar la conectividad urbana. “Estamos avanzando con proyectos que generan más oportunidades para las familias de Godoy Cruz. Constituyentes III va a ofrecer soluciones habitacionales reales en un lugar que durante décadas estuvo olvidado”, afirmó el jefe comunal.



Infraestructura y conectividad

Las obras municipales ya ejecutadas y en proceso incluyen la apertura de las calles Azul y Matheu, nueva iluminación LED, red eléctrica, acequias, veredas, señalización, cloacas y carpeta asfáltica. Estas mejoras facilitarán la vinculación entre los barrios Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet I, II y III, además de descomprimir el tránsito del carril Sarmiento gracias a un nuevo acceso hacia Valle Grande.

Un desarrollo integral

El plan también prevé áreas comerciales, espacios verdes, zonas recreativas y equipamiento comunitario, con el objetivo de consolidar un crecimiento urbano ordenado y sustentable. “Este tipo de iniciativas muestra los beneficios de trabajar juntos: el Estado garantizando el ordenamiento y los servicios, y el sector privado generando desarrollo y empleo”, agregó Costarelli.

La transformación del predio, que permaneció abandonado durante más de 60 años, representa un nuevo impulso para los barrios de Godoy Cruz, con más viviendas, mayor seguridad, mejor planificación urbana y nuevas oportunidades para la comunidad.