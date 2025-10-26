San Juan: Orrego destacó la banca que retiene el oficialismo

La Libertad Avanza ganó en San Luis
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. Acompañado por los candidatos del espacio, brindó un discurso en el que agradeció a los sanjuaninos "por el apoyo".
Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, los datos confirmaron que Fuerza San Juan, con Cristian Andino al frente, se impuso con el primer lugar. En segundo puesto quedó Fabián Martín, del orreguismo, mientras que Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, completó la terna de legisladores electos.
“Hubo un escenario de polarización muy importante, donde en San Juan logramos romperla y conservar una banca de diputados”, afirmó Orrego ante los militantes. “Es una elección muy difícil de leer, pero quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nuestros candidatos y a quienes siguen apoyándonos, porque pensamos todos los días cómo mejorar la vida de los sanjuaninos”, agregó.
El mandatario cerró su mensaje con un tono conciliador: “Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y a seguir trabajando todos los días por San Juan”.
Por su parte, Fabián Martín, quien asumirá la banca de María de los Ángeles Moreno el próximo 10 de diciembre, valoró el acompañamiento ciudadano y el clima de calma durante los comicios. “Agradezco a los sanjuaninos que en paz fueron a emitir su voto. Hemos mantenido nuestro legislador nacional y eso es muy importante para nosotros”, sostuvo.
Antes de finalizar, Martín felicitó a sus contrincantes. “Quiero reconocer a Cristian Andino y a Abel Chiconi, porque también van a representar a San Juan en el Congreso Nacional”, expresó.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza festejó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el respaldo al presidente Milei en todo el país.
Según las primeras estimaciones, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicaría en primer lugar, seguida por el Frente Justicialista Mendoza.
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior, la jornada se desarrollaba con normalidad en la mayoría de los distritos, con una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
El mandatario emitió su voto en la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” de la capital provincial. Llegó caminando desde su domicilio, acompañado por colaboradores, y aguardó su turno como un ciudadano más.
El ministro de Defensa y primer candidato de la alianza libertaria con Cambia Mendoza, Luis Petri, resaltó este domingo la relevancia de que los mendocinos concurran a las urnas.
Las bancas que se ponen en juego, hoy en manos de Unión por la Patria y Producción y Trabajo. Será la primera vez en que se utilice boleta única de papel
