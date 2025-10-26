San Juan: Orrego destacó la banca que retiene el oficialismo

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. Acompañado por los candidatos del espacio, brindó un discurso en el que agradeció a los sanjuaninos "por el apoyo".

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, los datos confirmaron que Fuerza San Juan, con Cristian Andino al frente, se impuso con el primer lugar. En segundo puesto quedó Fabián Martín, del orreguismo, mientras que Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, completó la terna de legisladores electos.

“Hubo un escenario de polarización muy importante, donde en San Juan logramos romperla y conservar una banca de diputados”, afirmó Orrego ante los militantes. “Es una elección muy difícil de leer, pero quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nuestros candidatos y a quienes siguen apoyándonos, porque pensamos todos los días cómo mejorar la vida de los sanjuaninos”, agregó.

El mandatario cerró su mensaje con un tono conciliador: “Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y a seguir trabajando todos los días por San Juan”.

Por su parte, Fabián Martín, quien asumirá la banca de María de los Ángeles Moreno el próximo 10 de diciembre, valoró el acompañamiento ciudadano y el clima de calma durante los comicios. “Agradezco a los sanjuaninos que en paz fueron a emitir su voto. Hemos mantenido nuestro legislador nacional y eso es muy importante para nosotros”, sostuvo.

Antes de finalizar, Martín felicitó a sus contrincantes. “Quiero reconocer a Cristian Andino y a Abel Chiconi, porque también van a representar a San Juan en el Congreso Nacional”, expresó.