Alivio fiscal para vecinos cumplidores de Ciudad de Mendoza

Maipú inaugura la primera escuela construida con fondos municipales
Se trata del primer edificio escolar financiado íntegramente con recursos propios, obra que fue entregada oficialmente a la DGE y que funcionará en el ciclo lectivo 2026.
El esquema prevé un 10% de descuento para quienes tengan la tasa cancelada al 18 de diciembre de 2025, y otro 10% adicional si también la tenían al 31 de diciembre de 2024Política05/11/2025Redacción CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza anunció nuevos beneficios fiscales para los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones. Según el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026, se aplicarán descuentos de hasta 30% en el pago anual de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz, cuyo vencimiento será en enero de 2026.
El esquema prevé un 10% de descuento para quienes tengan la tasa cancelada al 18 de diciembre de 2025, y otro 10% adicional si también la tenían al 31 de diciembre de 2024. Además, los inmuebles dedicados a servicios de alojamiento con certificado vigente del EMETUR accederán a un beneficio extra del 10%.
Esta medida se suma a las políticas de alivio fiscal impulsadas por la gestión del intendente Ulpiano Suarez, que en 2024 eliminó 45 tasas municipales, generando un ahorro superior a $60 millones para vecinos y comercios.
El municipio continúa avanzando en la digitalización de trámites, la simplificación administrativa y la reducción de costos para promover la inversión privada y mejorar el clima de negocios en la capital provincial.
